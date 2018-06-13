 Справа про убивство Веремія: новий вирок Крисіну - 5 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Справа про убивство Веремія: новий вирок Крисіну - 5 років ув'язнення

Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та потерпілих. Юрію Крисіну змінили покарання на більш жорстке.

Крисіну присудили жорсткіше покарання

Крисіну присудили жорсткіше покарання

Апеляційний суд Києва змінив вирок Юрію Крисіну - одному з фігурантів у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія в 2014 році, визначивши покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років. Попередній вирок Шевченківського районного суду Києва від 22 грудня 2017 року щодо Крисіна скасовано в частині призначення покарання. та ухвалено в зазначеній частині новий вирок. Про це у середу, 13 червня, повідомила прес-служба Апеляційного суду Києва за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора та представників постраждалих.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ наголосив, що виконавці злочину досі повністю не притягнені до відповідальності. Утім, в організації привітали обвинувачення одного з нападників. (24.12.2017)

У центрі Києва відбулась акція з вимогою відправити у в'язницю Юрія Крисіна, якого суд засудив до чотирьох років умовно через причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В’ячеслава Веремія. (25.12.2017)

Генпрокуратура України подала апеляцію на вирок Юрію Крисіну - фігуранту справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, який отримав чотири роки умовно. ГПУ просить позбавити його волі на шість років. (28.12.2017)

За результатами апеляційного розгляду апеляційні скарги прокурора та представників потерпілих задоволені частково. Вирок набуває чинності з моменту його оголошення.

Нагадаємо, 22 грудня Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі умовно. Суд вирішив, що уродженець Горлівки Крисін координував групу "тітушок" для протидії активістам протесту на Майдані. 18 лютого 2014 року ця група зупинила автомобіль, у якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій, витягла його та побила, у нього також вистрілили. Від отриманих поранень Веремій помер у лікарні. Крисіна засудили за хуліганство та призначили випробувальний термін у два роки. У вбивстві Веремія поліція підозрює 45-річного Джалала Джамаловича Алієва на прізвисько "Діма Дагестанець", який вистрілив у журналіста.

 

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