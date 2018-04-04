Справа Балуха: Надія виключно на політичне рішення

Третій тиждень триває голодування кримського активіста Володимира Балуха, який перебуває зараз у СІЗО анексованого Росією півострова. Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня на знак протесту проти вироку, винесеного в одній із трьох порушених проти нього справ. За повідомленнями його адвокатки Ольги Дінзе, стан її підзахисного щодня погіршується, і він стрімко втрачає сили. Як зазначила захисниця, активіст "тримає слово" та не має наміру відступати від крайніх заходів.

Як відомо, підконтрольний Росії суд у Криму, 5 квітня, відмовив Балуху у зміні запобіжного заходу на домашній арешт та залишив попереднє рішення у силі - тримати активіста під вартою щонайменше до 19 червня поточного року.

На думку керівниці Кримської правозахисної групи, Ольги Скрипник, рішення Володимира Балуха голодувати є сигналом про те, як важливо не втрачати увагу не тільки до його справи, а в цілому до кричущих порушень прав людини у Криму.

Захист Балуха і правозахисники переконані, що він став жертвою політичних переслідувань через свою проукраїнську позицію. Українська влада заявила, що шукатиме міжнародної підтримки у намаганнях звільнити кримчанина з-за російських ґрат.

В'язниця за український прапор у Криму

На сьогоднішній день українець Володимир Балух є фігурантом трьох проваджень у Криму, два з яких є кримінальними. За однією із кримінальних справ торік у серпні він отримав вирок у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. Його звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. В грудні 2016 року під час обшуку в його будинку кримські правоохоронці нібито знайшли 70 патронів від автомата Калашникова, 19 гільз і 5 тротилових шашок.

Друга справа, яка зараз розглядається у суді, пов'язана із звинуваченням Балуха у "дезорганізації діяльності закладу, у якому він утримується" через конфлікт із начальником ізолятора. Стаття передбачає до п'яти років позбавлення волі. Проте, на думку правозахисників, реальною причиною для переслідувань стала його активна демонстрація незгоди з російською анексією Криму. 47-річний Володимир Балух зберіг українське громадянство, на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні".

Сподівання на політичне рішення

Ім'я Володимира Балуха буде одним поміж інших утримуваних Росією політв'язнів, які пролунають під час зустрічі президента України Петра Порошенка та канцлерки ФРН Ангели Меркель (Angela Merkel), яка запланована на 10 квітня у Берліні. Про це повідомила цього тижня Ірина Геращенко, перша заступниця голови Верховної Ради України, коментуючи справу кримчанина Балуха. Своєю чергою, у міністерстві закордонних справ Німеччини повідомили DW, що уряд Німеччини стежить за справою Балуха.

За словами Геращенко, президент Порошенко "дуже занепокоєний драмою та трагедією Володимира Балуха". Вона також додала, українська сторона прагне посилити солідарність у цьому питанні європейських партнерів та шукати політичного рішення у звільненні ув'язнених з політичних мотивів українців. "У наших списках є Балух, на його звільненні ми наполягатимемо". Нагадаємо, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 4 квітня представники України заявили про свою готовність видати РФ 23-х росіян в обмін на звільнення українців.

Нагода у Берліні

Правозахисниця Ольга Скрипник позитивно оцінює намагання української влади привернути увагу міжнародної спільноти до справи кримчанина Володмира Балуха та разом з тим, вкотре підняти питання анексії Криму. "Зустріч із Меркель реально дає шанс на звільнення Володимира. Ми покладаємо великі надії саме на політичне рішення цього питання. Адже, по суті, усі попередні звільнення бранців стали результатами саме політичних переговорів", - підкреслила у розмові з DW Скрипник.