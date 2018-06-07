Справа Бабченка і "список 47": що (не)відомо (відео)

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли подробиць. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.
З моменту "вбивства" і "воскресіння" російського журналіста Аркадія Бабченка минув тиждень. За цей час силовики зробили чимало заяв, проте до слідства у цій справі лишається ще чимало запитань.
"Якщо театр може вмерти без експериментів, то довіра до влади може вмерти від театралізації життя", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (05.06.2018)
Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн. (31.05.2018)
Оглядачі на шпальтах провідних видань Європи аналізують, чи потрібна була спецоперація із "вбивства" Аркадія Бабченка і якими будуть її наслідки для України. (01.06.2018)
Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста, спецслужба так і не розповіла про її подробиці. Що вдалось з'ясувати у справі Аркадія Бабченка DW? (05.06.2018)