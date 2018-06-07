Справа Бабченка і "список 47": що (не)відомо (відео)

Аркадій Бабченко: Ефективна відповідь на дії Кремля - це те, що відбувається в Україні (30.05.2018)

"Вбитому" (в межах інсценування СБУ - ред.) журналісту Аркадію Бабченку українці симпатизували, а в РФ його вважали занадто радикальним. Він критикував не лише російську владу, але й суспільство, яке не засудило війну на Донбасі. У березні 2017 року Аркадій Бабченко дав інтерв'ю DW: про Україну, Росію та пропаганду. Ми публікуємо уривки з нього.