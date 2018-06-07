 Справа Бабченка і ″список 47″: що (не)відомо (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2018

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Політика й суспільство

Справа Бабченка і "список 47": що (не)відомо (відео)

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли подробиць. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt (Reuters/V. Ogirenko)

Аркадій Бабченко після "воскресіння"

З моменту "вбивства" і "воскресіння" російського журналіста Аркадія Бабченка минув тиждень. За цей час силовики зробили чимало заяв, проте до слідства у цій справі лишається ще чимало запитань.

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Лариса Денисенко: Фейкова смерть - врятоване життя. Фейкова інформація - нульова довіра?

"Якщо театр може вмерти без експериментів, то довіра до влади може вмерти від театралізації життя", - Лариса Денисенко, спеціально для DW. (05.06.2018)  

Коментар: "Убивство" Бабченка - кричущий оманливий хід Києва

Спецслужби у Києві на очах у всього світу інсценують злочин, якого не було, і який, імовірно, тільки планувався. Тепер тільки повне роз'яснення дій СБУ може врятувати довіру до країни, вважає Бернд Йоганн. (31.05.2018)  

Шпигунський трилер і трюк фокусника - європейські ЗМІ про "воскресіння" Бабченка

Оглядачі на шпальтах провідних видань Європи аналізують, чи потрібна була спецоперація із "вбивства" Аркадія Бабченка і якими будуть її наслідки для України. (01.06.2018)  

"Операція Бабченко": "розстрільні" списки, битва агентів та таємничий "фонд Путіна"

Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства журналіста, спецслужба так і не розповіла про її подробиці. Що вдалось з'ясувати у справі Аркадія Бабченка DW? (05.06.2018)  

Українська журналістика після "вбивства" Бабченка: як з гуся вода?

Спецоперація СБУ з імітації вбивства Аркадія Бабченка підірвала довіру до спецслужб та поставила нові виклики перед самими репортерами. Про це йшлося на журналістській дискусії у Києві. Репортаж DW. (07.06.2018)  

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Після прогримілої на весь світ операції СБУ з імітацією убивства Аркадія Бабченка, спецслужби так і не розповіли про її подробиці. В історії з цією справою, а також "списком 47" залишається ще чимало запитань.

Ukraine Journalist Arkadi Babtschenko PK in Kiew | mit Lutsenko & Grizak

Українська журналістика після "вбивства" Бабченка: як з гуся вода? 07.06.2018

Спецоперація СБУ з імітації вбивства Аркадія Бабченка підірвала довіру до спецслужб та поставила нові виклики перед самими репортерами. Про це йшлося на журналістській дискусії у Києві. Репортаж DW.

Аркадій Бабченко: Ефективна відповідь на дії Кремля - це те, що відбувається в Україні (30.05.2018) 30.05.2018

"Вбитому" (в межах інсценування СБУ - ред.) журналісту Аркадію Бабченку українці симпатизували, а в РФ його вважали занадто радикальним. Він критикував не лише російську владу, але й суспільство, яке не засудило війну на Донбасі. У березні 2017 року Аркадій Бабченко дав інтерв'ю DW: про Україну, Росію та пропаганду. Ми публікуємо уривки з нього.

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