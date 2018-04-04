Спостерігачі: 40 загиблих через авіаудари в Східній Гуті

У районі Східна Гута, що поблизу сирійської столиці Дамаска, у п'ятницю, 6 квітня, внаслідок авіаударів загинули 40 осіб. Серед них багато дітей. Про це повідомляють спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, які не мають підтверджень із інших джерел, російські та сирійські літаки завдали щонайменше дванадцять авіаударів.

Йдеться про перші авіаудари за останні десять днів у Східній Гуті. У цьому регіоні бої стихли після того, як повстанці та уряд дійшли згоди щодо евакуації сил бійців опозиції. Державна інформагенція Sana звинуватила ісламістське угруповання "Джейш аль-Іслам" у застосуванні гранат у передмістях Дамаска.

Дума залишається останнім бастіоном повстанців у регіоні, і вони не хочуть залишати це місто. Зокрема з нього є можливість обстрілювати столицю.

Як повідомлялося, наприкінці березня зі Східної Гути евакуювалися понад 135 тисяч осіб. Серед них було багато сирійських повстанців разом з членами їхніх родин, а також мирне населення.