 Спостерігачі: 40 загиблих через авіаудари в Східній Гуті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2018
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Новини

Спостерігачі: 40 загиблих через авіаудари в Східній Гуті

Дума залишається останнім містом у Східній Гуті, що контролюють повстанці. Після багатьох днів відносного затишшя авіаудари знову призводять до великої кількості загиблих, повідомляють спостерігачі.

Сирійські солдати у Східній Гуті (архівне фото)

Сирійські солдати у Східній Гуті (архівне фото)

DW.COM

Адміністрація Дональда Трампа наказала Державному департаменту заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги для Сирії, повідомляє видання The Wall Street Journal. (31.03.2018)

Сирійських повстанців та їхні родини почали евакуйовувати з Думи, що в Східній Гуті. Міністерство оборони Росії повідомляє, що з міста вже вивезено понад тисячі людей. (02.04.2018)

У районі Східна Гута, що поблизу сирійської столиці Дамаска, у п'ятницю, 6 квітня, внаслідок авіаударів загинули 40 осіб. Серед них багато дітей. Про це повідомляють спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, які не мають підтверджень із інших джерел, російські та сирійські літаки завдали щонайменше дванадцять авіаударів.

Йдеться про перші авіаудари за останні десять днів у Східній Гуті. У цьому регіоні бої стихли після того, як повстанці та уряд дійшли згоди щодо евакуації сил бійців опозиції. Державна інформагенція Sana звинуватила ісламістське угруповання "Джейш аль-Іслам" у застосуванні гранат у передмістях Дамаска.

 Дума залишається останнім бастіоном повстанців у регіоні, і вони не хочуть залишати це місто. Зокрема з нього є можливість обстрілювати столицю.

Як повідомлялося, наприкінці березня зі Східної Гути евакуювалися понад 135 тисяч осіб. Серед них було багато сирійських повстанців разом з членами їхніх родин, а також мирне населення.

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