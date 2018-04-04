 Спецслужби Туреччини полювали на прихильників Гюлена у 18 країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Спецслужби Туреччини полювали на прихильників Гюлена у 18 країнах

Турецькі спецслужби доправили на батьківщину з-за кордону близько 80 прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада вважає організатором невдалого путчу 2016 року. Їх знайшли у 18 різних країнах світу.

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Після спроби путчу в Туреччині у липні 2016 року спецслужби країни змогли повернути в країну з-за кордону 80 ймовірних прихильників ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Про це у четвер, 5 квітня, повідомили в уряді Туреччини, інформує агенція AFP.

DW.COM

Після спроби військового путчу в Туреччині уряд заявляє, що цілковито контролює ситуацію в країні. За даними влади, унаслідок перевороту загинули 265 осіб, близько трьох тисяч солдатів затримані. (16.07.2016)

Держслужбовців у Туреччині звільнили за завантаження месенджера, яким нібито користувалися прибічники Гюллена. Пізніше влада виявила, що додаток завантажився без їхньої згоди, і відновила службовців на посадах. (12.01.2018)

Турецька влада вважає проповідника Фетхуллаха Гюлена організатором спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року. Підозрюваних у зв'язках чи підтримці Гюлена спецслужби розшукали у 18 країнах, повідомив речник уряду Бекір Боздаг.

Зокрема, минулого тижня спецслужби Туреччини привезли шість ймовірних прихильників Гюлена з Косова. Сам Гюлен, який нині проживає у США, заперечує свою причетність до спроби держперевороту в Туреччині.       

Нагадаємо, що з моменту запровадження в Туреччині надзвичайного стану після невдалого путчу 2016 року, були заарештовані тисячі громадян. Туреччиною прокотилася хвиля масових звільнень, яка зачепила десятки тисяч державних службовців, військових, поліцейських, чиновників, викладачів та працівників органів юстиції. Так само було закрито багато ЗМІ, котрі підозрювали в причетності до тих, кому влада закидає організацію путчу. 

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Як і в попередніх звільненнях, приводом стали підозри у причетності до путчу. Загалом у Туреччині без роботи залишилися понад 150 тисяч службовців.

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Напередодні роковин провального путчу в Туреччині пройшла чергова хвиля звільнень серед держслужбовців. Проповідник Фетхуллах Гюлен розкритикував масові звільнення та ув'язнення, санкціоновані владою Ердогана.

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