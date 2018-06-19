 Спецслужба ФРН попереджає про кібератаки з РФ, Китаю та Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Спецслужба ФРН попереджає про кібератаки з РФ, Китаю та Ірану

Німеччина відчуває загрозу кібернападів з боку розвідувальних служб Росії, Китаю та Ірану, заявив глава Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Масен.

Ганс-Ґеорґ Маассен повідомив про кібератаки з боку РФ, КНДР та Ірану

Ганс-Ґеорґ Маассен повідомив про кібератаки з боку РФ, КНДР та Ірану

Глава Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Масен (Hans-Georg Maaßen) попередив про підвищену загрозу кібератак з Росії, Китаю та Ірану. "Ми бачимо, що в 2018 році кількість та якість кіберкампаній, організованих іноземними розвідувальними службами, зростає", - заявив Маассен в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому у четвер, 21 червня.

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Кіберзлочинці намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Перші ознаки атаки з'явилися улітку 2017 року. Спецслужба ФРН підозрює російських хакерів. (20.06.2018)

Масен окремо відзначив розвідувальні служби Росії, КНР та Ірану, зазначивши, що вони активно діють проти Німеччини. "Наша демократія не закінчується в аналоговому світі. Ми також повинні захищатися у кіберпросторі", - додав він.

Масен відзначив, що країни, які хочуть залишатися суверенними, повинні "сміливо та рішуче" оновити свої системи кібербезпеки. Нагадаємо, що, за його словами, за нещодавньою масштабною кібератакою на німецькі електромережі та енергетичні компанії, ймовірно, стоїть Росія.

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Кібервірус Petya: що робити і як захиститися? (28.06.2017)

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