Спецслужба ФРН попереджає про кібератаки з РФ, Китаю та Ірану

Глава Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Масен (Hans-Georg Maaßen) попередив про підвищену загрозу кібератак з Росії, Китаю та Ірану. "Ми бачимо, що в 2018 році кількість та якість кіберкампаній, організованих іноземними розвідувальними службами, зростає", - заявив Маассен в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому у четвер, 21 червня.

Масен окремо відзначив розвідувальні служби Росії, КНР та Ірану, зазначивши, що вони активно діють проти Німеччини. "Наша демократія не закінчується в аналоговому світі. Ми також повинні захищатися у кіберпросторі", - додав він.

Масен відзначив, що країни, які хочуть залишатися суверенними, повинні "сміливо та рішуче" оновити свої системи кібербезпеки. Нагадаємо, що, за його словами, за нещодавньою масштабною кібератакою на німецькі електромережі та енергетичні компанії, ймовірно, стоїть Росія.