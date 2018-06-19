 Спецслужба ФРН: За атакою хакерів на енергомережі, вочевидь, стоїть РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Спецслужба ФРН: За атакою хакерів на енергомережі, вочевидь, стоїть РФ

Кіберзлочинці намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Перші ознаки атаки з'явилися улітку 2017 року. Спецслужба ФРН підозрює російських хакерів.

Хакери намагалися проникнути в німецькі енергомережі

Хакери намагалися проникнути в німецькі енергомережі

Глава Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Масен (Hans-Georg Maaßen) вважає, що за нещодавньою масштабною кібератакою на німецькі електромережі та енергетичні компанії, ймовірно, стоїть Росія. Про це Масен заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, уривки з якого оприлюднені в середу, 20 червня.

DW.COM

Російські хакери готуються здійснити глобальну кібератаку, застерігають у Великобританії та США. (17.04.2018)

Хакери, які раніше атакували сервери МЗС Німеччини, викрали протокол щодо Brexit та документи щодо переговорів ЄС з Україною та Білоруссю. Про це повідомляє Spiegel Online. (10.03.2018)

"Спосіб дій зловмисників - насправді лише один з кількох доказів, які вказують на контрольовану з Росії атаку", - цитує його слова агентство Reuters.

Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабний кібернапад у червні. Зловмисники намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Злочинцям, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах кількох компаній. Перші застереження щодо можливих атак з'явилися влітку 2017 року. Водночас Масен не уточнив, скільки саме німецьких компаній зазнали нападу. 

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

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