Спецпрокурор Мюллер закинув Манафорту спробу домовитися зі свідками

У команді спецпрокурора США Роберта Мюллера заявили, що екс-керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт намагався домовитися зі свідками у своїх справах. Про це йдеться у поданих до суду в понеділок, 4 червня, документах, де прокурори вимагають ув'язнити підслідного в очікуванні процесу, повідомляє агенція новин AP.
Зазначається, що Манафорт та його помічник "неодноразово" контактували з двома свідками, намагаючись вплинути на їхні покази. У документах також вказано про порушення Манафортом суддівського припису: наприкінці минулого року з'ясувалося, що Манафорт намагався написати на замовлення колонку для українських ЗМІ попри заборону розголошувати певну інформацію. За даними обвинувачення, політтехнолог також намагався зв'язатися з людьми із The Hapsburg Group - компанії, через яку він працював в Україні.
У лютому діловий партнер Манафорта Рік Гейтс визнав себе винним у приховуванні доходів з іноземних джерел, несплаті податків, банківському шахрайстві і дав свідчення проти Пола Манафорта. Останнього звинувачують у спробах здійснення банківського шахрайства, а також приховуванні доходів з іноземних джерел і відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою Гейтса. За цими даними, обидва з 2010 по 2014 рік усвідомлено подавали неправдиві податкові декларації.
Подробиці отримання Манафортом незаконних коштів від Партії регіонів Віктора Януковича стали відомі Мюллеру під час розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США. Розслідування журналу The Atlantic вказує, що Манафорт мав неабиякий вплив на український уряд часів Януковича. Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня до серпня 2016 року.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
Автор: Світлана Кореновська