Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: ВООЗ готується до "найгіршого сценарію"

Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго ВООЗ готується до "найгіршого сценарію". На боротьбу з небезпечною лихоманкою планують кинути експериментальну вакцину.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) готується до найгіршого з огляду на новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго. Про це в п'ятницю, 11 травня, заявив у Женеві представник ВООЗ Пітер Салама. "Ми дуже занепокоєні та готуємось до будь-яких сценаріїв, у тому числі й найгіршого", - сказав він, цитує інформагенція dpa. За словами Салами, є потенційна загроза поширення захворювання за межами ДР Конго, навіть попри те, що ризик цього досить невисокий.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив у своєму дописі в соціальній мережі Twitter про відправку в цю африканську країну експериментальної вакцини для боротьби з захворюванням. За словами Гебреєсуса, про відправку вакцини у місце виявлення спалаху лихоманки він домовився під час телефонної розмови з міністром охорони здоров'я ДР Конго.
Напередодні в мінохоронздоров'я ДР Конго підтвердили один смертельний випадок унаслідок спалаху небезпечної хвороби. Водночас у п'ятницю в ООН з посиланням на владу на північному сході африканської країни повідомили про смерть понад 120 осіб, що мешкали у поселенні для внутрішніх переселенців, причини якої не з'ясовані. 93 померлих були підлітками в віці молодше 15 років, повідомляє інформагенція Reuters. Смертельні випадки було зафіксовано в березні та квітні цього року в районі, розташованому поблизу кордону з Угандою. Усі вони жалілися на симптоми, які спостерігають, зокрема, й у інфікованих Еболою. Утім, поки що офіційної інформації про будь-який зв'язок цих смертей із вірусом немає.
Це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований торік. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби відтоді, як вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.
Влада Демократичної Республіки Конго заявила про перший підтверджений випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола на північному заході країни. В іще понад 10 людей підтвердили наявність захворювання. (10.05.2018)
Надзвичайні заходи триватимуть 45 днів і поширюватимуться на західні та південно-західні регіони Гвінеї. Вони включатимуть у себе також обмеження свободи пересування. (29.03.2015)