 Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: ВООЗ готується до ″найгіршого сценарію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2018
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Новини

Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: ВООЗ готується до "найгіршого сценарію"

Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго ВООЗ готується до "найгіршого сценарію". На боротьбу з небезпечною лихоманкою планують кинути експериментальну вакцину.

Вірус Ебола

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) готується до найгіршого з огляду на новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго. Про це в п'ятницю, 11 травня, заявив у Женеві представник ВООЗ Пітер Салама. "Ми дуже занепокоєні та готуємось до будь-яких сценаріїв, у тому числі й найгіршого", - сказав він, цитує інформагенція dpa. За словами Салами, є потенційна загроза поширення захворювання за межами ДР Конго, навіть попри те, що ризик цього досить невисокий.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив у своєму дописі в соціальній мережі Twitter про відправку в цю африканську країну експериментальної вакцини для боротьби з захворюванням. За словами Гебреєсуса, про відправку вакцини у місце виявлення спалаху лихоманки він домовився під час телефонної розмови з міністром охорони здоров'я ДР Конго.

Напередодні в мінохоронздоров'я ДР Конго підтвердили один смертельний випадок унаслідок спалаху небезпечної хвороби. Водночас у п'ятницю в ООН з посиланням на владу на північному сході африканської країни повідомили про смерть понад 120 осіб, що мешкали у поселенні для внутрішніх переселенців, причини якої не з'ясовані. 93 померлих були підлітками в віці молодше 15 років, повідомляє інформагенція Reuters. Смертельні випадки було зафіксовано в березні та квітні цього року в районі, розташованому поблизу кордону з Угандою. Усі вони жалілися на симптоми, які спостерігають, зокрема, й у інфікованих Еболою. Утім, поки що офіційної інформації про будь-який зв'язок цих смертей із вірусом немає. 

Це вже дев'ятий спалах смертельної лихоманки в ДР Конго. Останній був зафіксований торік. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби відтоді, як вірус було виявлено в 1970-х роках. За кілька років до цього у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.
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