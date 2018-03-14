 Соціологи: Майже 40 відсотків українців не знають, за кого голосувати на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

Соціологи: Майже 40 відсотків українців не знають, за кого голосувати на виборах

З тих українців, хто визначився щодо свого вибору, найбільше проголосували б на парламентських виборах за "Батьківщину", а на президентських - за Юлію Тимошенко, зазначають у КМІС.

Верховна Рада України

Якби вибори до Верховної Ради відбулись наприкінці лютого цього року, до парламенту пройшли б вісім політичних сил, а найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Батьківщина". Такі дані оприлюднив у понеділок, 19 березня, Київський міжнародний інститут соціології.

За даними соціологів, 37 відсотків респондентів не визначились, за кого голосували б на парламентських виборах, а 38,3 відсотка - за кого б голосували на виборах президента.

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З тих опитаних, котрі визначились, на парламентських виборах 22,5 відсотка віддали б голоси за "Батьківщину". "Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка (13,7 %), "Опозиційний блок" (12,4 %), партія "За життя" (10,3 %), "Громадянська позиція (9,4 %)", - зазначається на сайті КМІС. Водночас "Блок Петра Порошенка" набрав би понад 6,6 відсотка голосів, "Самопоміч" - шість відсотків, а "Свобода" - 5,8 відсотка. 

Що стосується електоральних симпатій на президентських виборах, то у першому турі більше голосів, ніж інші кандидати, отримала б Юлія Тимошенко - 24,6 відсотка серед тих, хто збирається голосувати і визначився. Далі йдуть, зазначають у КМІС, Олег Ляшко та Анатолій Гриценко з 15,5 відсотка кожен, Петро Порошенко з 9,8 відсотка голосів.

КМІС зазначає, що проводив опитування "на замовлення клієнта" з 5 по 21 лютого 2018 року методом особистого інтерв'ю по всій Україні, крім не контрольованих урядом територій.

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