 Соціал-демократи закликають Меркель розібратися зі скандалом щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Соціал-демократи закликають Меркель розібратися зі скандалом щодо біженців

Партнери партії Анґели Меркель у правлячій коаліції звинуватили канцлерку в бездіяльності у зв'язку зі скандалом у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців, що незаконно видавало дозволи на притулок.

Ральф Штеґнер закликає Анґелу Меркель розібратися із незаконною видачею дозволів на притулок

Ральф Штеґнер закликає Анґелу Меркель розібратися із незаконною видачею дозволів на притулок

Німецькі соціал-демократи - партнери блоку ХДС/ХСС у правлячій коаліції - звинуватили канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) у порушеннях в роботі Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), філії якого видавали незаконні дозволи на притулок мігрантам. "Меркель намагається уникнути своєї відповідальності", - заявив заступник голови партії Ральф Штеґнер (Ralf Stegner) в інтерв'ю виданню Die Welt, опублікованому в ніч на понеділок, 28 травня.

Меркель "мовчить, нічого не робить і хоче перечекати, поки ситуація з BAMF вирішиться", - вважає Штеґнер, який зажадав від канцлерки "негайного розслідування" порушень. Попри те, що соціал-демократи з 2013 року входять в очолювані Меркель уряди, Штеґнер вважає, що відповідальність за роботу BAMF лежить тільки на блоці ХДС/ХСС, оскільки з 2005 року главами МВС ставали тільки члени блоку.

У квітні прокуратура Бремена виявила, що бременське відділення BAMF задовольнило понад 1200 клопотань про надання притулку без достатніх на те правових підстав. Підозрюваними у цій справі є керівниця філіалу, три юристи та перекладач. Більшість клопотань про притулок була подана в 2013- 2016 роках єзидами - представниками близькосхідної курдської етнічної групи. Основна маса єзидів мешкає у північному Іраку, в Сирії, Вірменії, Грузії, Росії та Україні.

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У МВС Німеччині стурбовані можливими порушеннями у роботі BAMF. Міністр Горст Зеегофер анонсував створення спеціальної слідчої комісії. (22.04.2018)

МВС Німеччини виявило, що в Бремені видавали незаконні дозволи на притулок мігрантам. Тепер влада перевірятиме кожний десятий дозвіл на притулок, виданий в регіонах. (23.05.2018)

Поки невідомо, чи задовільняли співробітники філії клопотання за гроші. Ймовірно, заявники сплачували до тисячі євро адвокату для отримання притулку. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що йшлося про "подарунок" співробітникам філії у вигляді запрошень до ресторану.

Через цей скандал міністерство внутрішніх справ Німеччини заборонило бременському відділенню BAMF ухвалювати будь-які рішення щодо надання притулку. Пізніше стало відомо про порушення і в інших регіональних філіях BAMF.

За даними європейського статистичного відомства Eurostat, у 2017 році країни Європейського Союзу надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку. Більшість клопотань задовільнила Німеччина - 325 400, що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС.

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Фактчек DW: Чи справді біженці заполонили Німеччину? (30.08.2017)

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