Соціаліст Педро Санчес склав присягу прем'єра Іспанії

Голова дотепер опозиційної Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес склав у суботу, 2 червня, присягу як новопризначений прем'єр-міністр Іспанії. Він змінив на посаді Маріано Рахоя, який представляє правоконсервативну Народну партію (НП). Напередодні парламент виніс вотум недовіри уряду Рахоя на тлі корупційного скандалу в НП.

Рахой (п) тисне руку Санчесу після відставки

На урочистій церемонії в монаршій резиденції поблизу Мадрида - Палаці Сарсуела - був присутній король Феліпе VI, повідомляє AP. Вперше прем'єр Іспанії присягнув без хреста чи Біблії. "Присягаю сумлінно та гідно виконувати обов'язки прем'єр-міністра, вірним королеві, боронити конституцію як непорушну основу держави", - цитує лівого політика агенція AFP.

Санчес, від чиєї партії до парламенту входять лише 85 депутатів, планує керувати країною з опорою на тих політиків, у яких він знайшов підтримку під час голосування за відставку уряду Рахоя. Мова йде про партію "Подемос" (71 депутат), яку часто називають лівопопулістською, і дрібних парламентських груп, що представляють баскських і каталонських сепаратистів - як лівих, так і правих. Для формування більшості прем'єру Іспанії необхідно 176 голосів. Тому політичні коментатори сумніваються в дієздатності нового уряду соціалістів.