 Соціаліст Педро Санчес склав присягу прем′єра Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

Соціаліст Педро Санчес склав присягу прем'єра Іспанії

В Іспанії соціаліст Педро Санчес змінив консерватора Маріано Рахоя на чолі уряду. Вперше церемонія пройшла без релігійної атрибутики.

Король Феліпе (посередині) слухає присягу Санчеса (л)

Король Феліпе (посередині) слухає присягу Санчеса (л)

Голова дотепер опозиційної Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес склав у суботу, 2 червня, присягу як новопризначений прем'єр-міністр Іспанії. Він змінив на посаді Маріано Рахоя, який представляє правоконсервативну Народну партію (НП). Напередодні парламент виніс вотум недовіри уряду Рахоя на тлі корупційного скандалу в НП.

Рахой (п) тисне руку Санчесу після відставки

Рахой (п) тисне руку Санчесу після відставки

На урочистій церемонії в монаршій резиденції поблизу Мадрида - Палаці Сарсуела - був присутній король Феліпе VI, повідомляє AP. Вперше прем'єр Іспанії присягнув без хреста чи Біблії. "Присягаю сумлінно та гідно виконувати обов'язки прем'єр-міністра, вірним королеві, боронити конституцію як непорушну основу держави", - цитує лівого політика агенція AFP.

Санчес, від чиєї партії до парламенту входять лише 85 депутатів, планує керувати країною з опорою на тих політиків, у яких він знайшов підтримку під час голосування за відставку уряду Рахоя. Мова йде про партію "Подемос" (71 депутат), яку часто називають лівопопулістською, і дрібних парламентських груп, що представляють баскських і каталонських сепаратистів - як лівих, так і правих. Для формування більшості прем'єру Іспанії необхідно 176 голосів. Тому політичні коментатори сумніваються в дієздатності нового уряду соціалістів.

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