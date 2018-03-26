Соцмережі й захист даних: Facebook знає, коли дзвонила теща

Здається, потік критики проти Facebook за некоректне поводження із особистими даними користувачів лише зростає. І вибачення засновника концерну Марка Цукерберга тут мало допомогли. Поки одні закликають видалити свій обліковий запис на Facebook, інші намагаються зрозуміти, як далеко зайшла соцмережа у зборі та збереженні даних користувачів. І тут на багатьох чатували нові несподіванки: соцмережі тепер закидають несанкціоноване збереження списків дзвінків та SMS-повідомлень користувачів операційної системи Android.

Скандал розростається

Чимало користувачів повідомляють, що Facebook зберігає на своїх серверах метадані дзвінків та повідомлень з їхніх телефонів. Приміром, новозеландець Ділан МакКей опублікував у Twitter прінт-скріни зі збереженими на серверах Facebook даними телефонної активності студента. "Якимось чином Facebook зберіг історію усіх моїх телефонних розмов із матір’ю мого партнера... у тому числі і вже видалені мною телефонні контакти", - повідомляє користувач.

Те ж стосується і метаданих отриманих та відправлених SMS-повідомлень, зібраних у період між листопадом 2016 та липнем 2017. Після публікації виявилося, що й інші користувачі можуть поділитися схожими відкриттями.

Хоча Facebook і не зберігає змісту розмов чи SMS-листування, соцмережа, утім, зберігає дані про усі вхідні та вихідні дзвінки, дані співрозмовника та тривалість розмови.

Які саме дані зберігає Facebook?

У налаштуваннях облікового запису кожного користувача існує можливість завантаження збережених про нього даних. У результаті завантажується zip-архів із фіксацією усіх дописів, світлин, відео та іншою доступною для перегляду активністю. Саме так свої дані проаналізував і Ділан МакКей, несподівано натрапивши там на список телефонних дзвінків.

Збереження списку телефонних дзвінків пов'язують із додатком Facebook Messenger або Facebook Lite - легшої версії звичного застосунку. Ще на етапі реєстрації та встановлення програма пропонує синхронізацію контактів, що і веде до збереження даних. У соцмережі наполягають, що це має полегшити контакт між користувачами. Беручи дані із телефонної книги смартфона, соцмережа відтак пропонує розширити список друзів.

Ця практика стосується насамперед користувачів платформи Android, на якій працюють, наприклад, телефони виробника Samsung. Користувачі операційної системи iOS від Apple не виявили збереження таких даних у себе. Натомість користувачі Android, які навіть не давали прямої згоди на використання своїх контактів, усе одно могли ненапряму уповноважити Facebook на збір та збереження цих даних, повідомляє американський блог, присвячений технологіям Ars Technica. А пов'язано це із непрозорістю користувацьких угод у попередніх версіях ОС Android. Так, до виходу версії 4.1 ("Jelly Bean") в 2012 році Facebook, після згоди користувача на доступ до його контактів, за замовчуванням отримував доступ ще і до протоколів дзвінків та повідомлень. Подальші оновлення мали змінили цю ситуацію. Але ті, хто не оновлював ПЗ, віддавали компанії свою інформацію й надалі.

Лише після того, як підтримку версії 4.1 припинили в жовтні 2017 року, ця проблема відпала сама по собі. Тож, якщо вірити технологічним оглядачам, користувачі, що уперше зареєструвалися у FB Messenger чи FB Lite після цього періоду, не стали об’єктами такого збору даних з боку соцмережі.

Реакція Facebook

У самому інтернет-гіганті факт збереження метаданих не заперечують, але наполягають, що ця процедура санкціонована самими користувачами і існує з 2015 року. Ці твердження ідуть у розріз із заявами багатьох користувачів, як от Ділана МакКея, які упевнено заявляють, що ніколи не давали згоди на збереження такої інформації. Дані Ars Technica теж суперечать твердженням Facebook.

Натомість Facebook заспокоює, що, мовляв, дані збережені надійно і третій стороні їх не передадуть. Крім того, користувачі можуть деактивувати опцію збереження списку дзвінків і повідомлень. Та чому концерн взагалі зберігав ці дані на своїх серверах? Про це у Facebook відмовчуються.