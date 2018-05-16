Софія: Кремнієва долина для жінок

Офісу в них іще немає - замість столів і стільців вони використовують лавки в одному з парків болгарської столиці Софії. Ангела Іванова та Гергана Станчева рік тому заснували стартап Lam'on. Вони розробляють дружній до довкілля та придатний для компостування ламінат для паперу, в основі якого лежить біополімер. "Наш продукт використовується у тих самих приладах, що і звичайна плівка для ламінування. Клієнт різницю майже не помічає. Але використовувані в наші дні плівки складаються з поліетилену, який отруйний для довкілля та людини", - кажуть жінки.

Понад 80 відсотків болгарських стартапів розробляють товари та послуги, які потім пропонують на міжнародний ринок. Гергана Станчева та Ангела Іванова так само хочуть виробляти свою продукцію в Болгарії, адже умови тут дуже сприятливі для стартапів. Але для збуту вони поки що намітили передусім Німеччину. "Болгарія у питанні захисту довкілля відстає. Політика цим питанням не займається. Більшість людей не думає про те, як вони можуть захистити довкілля. Але ми вже помічаємо повільні зміни в мисленні людей навколо нас", - кажуть дівчата. Передусім вони сподіваються закріпитися на німецькому ринку, після чого спробують пробитися на болгарський.

Жінки в технологічних професіях

Якщо вірити статистиці, то вони мають дуже непогані шанси: "Підприємства, якими керують жінки, у 63 відсотках випадків досягають кращих результатів, ніж підприємства на чолі з чоловіками", - каже єврокомісарка єврокомісарка з питань цифрової економіки Марія Габріель, яка сама походить із Болгарії. Тож вона хоче активно сприяти тому, аби дедалі більше дівчат та жінок ішли працювати в технологічні професії.

Єврокомісарка Марія Габріель каже, що Болгарія - лідер ЄС за часткою жінок в ІТ-секторі

Що стосується частки жінок у галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій, то тут Болгарія лідирує в усьому Євросоюзі. Майже 26,6 відсотка співробітників галузі в цій країні - жінки. Це набагато більше, ніж, приміром, в Німеччині, де цей показник становить лише 16,6 відсотка. "ІТ-сектор у Болгарії розвинувся в 60-ті роки, було багато підприємств електроніки та програмного забезпечення, в яких працювали як жінки, так і чоловіки", - каже Саша Безуханова, засновниця болгарського центру "Жінки в технологіях". Завдяки цій традиції та взірцям для жінок у інженерних професіях та науки дівчата в Болгарії й сьогодні йдуть дорогою своїх матерів. "Це одна з причин, чому частка жінок у цих професіях така висока", - каже Безуханова.

Зламати стереопити

Вона працює в ІТ-галузі Болгарії вже понад 20 років та є взірцем для багатьох жінок. Але якою би взірцевою ситуація в Болгарії не була, тим не менш, скаржиться вона, "ми не можемо зупинитися на цих результатах". "У Європі існує нестача близько 350 тисяч інжинерів, 2020 року їх буде вже 500 тисяч. Цю проблему найлегше було б вирішити, якби освічені жінки брали б у цьому активну участь, якби вони працювали рука об руку з чоловіками - без забобон та закритих територій, які й досі існують", - каже Безуханова.

Анна Радуловська займається підготовкою дівчат до роботи в ІТ-сфері

Анна Радуловська, якій близько 25 років, доповідає на конференціях про розмаїття у сфері технологій. Щойно вона повернулася з Люксембургу. "Існують стереотипи, які починаються уже в дитинстві - приміром, з іграшками, які дарують дітям. Дівчата отримують рожевих ляльок, хлопці - "Лего" та машинки", - каже вона. Не помічаючи цього, ми поширюємо стереотипи, ідеться про так званий праймінг, який налаштовує на майбутній професійний розвиток.

Рік тому Радуловська заснувала організацію Coding Girls і відтоді має багато роботи. Вона організовує майстер-класи зі всього, що стосується програмування. Викладачі - як жінки, так і чоловіки. Так само, як і учасники, але перевагу мають дівчата. "Попит великий. Коли ми організовували перший курс, то отримали стільки заявок, що мали зробити з одного курсу два", - пишається жінка.