СММ ОБСЄ: У травні-червні кількість порушень на Донбасі зросла

За даними СММ ОБСЄ, у цьому році з травня кількість зафіксованих випадків порушення режиму припинення вогню значно збільшилась. Так, якщо у квітні 2018 року місією було зафіксовано 18,5 тисяч таких випадків, то у травні їх було 28,2 тисяч, а за перші 17 днів червня - 21,2 тисячі. Це на запит DW констатували у спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

"За останні шість тижнів ми також зафіксували збільшення (військової - Ред.) присутності у трьох зонах розведення сил, з обох боків від лінії розмежування, що призвело до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на цих територіях: у травні - 342 випадки, порівняно з 200 випадками у квітні", - повідомили в СММ ОБСЄ.

На прохання підтвердити заяви української влади щодо того, що з переходом до формату операції об'єднаних сил (ООС) він засвідчив свою високу ефективність, у СММ ОБСЄ наголосили, що не спекулюють на тему ефективності окремих осіб чи організацій, а лише встановлюють та повідомляють факти. "Ми зацікавлені у тому, чи виконують особи та організації взяті на себе зобов'язання, зокрема зобов'язання припинити вогонь, відвести важке озброєння, розвести сили та розмінувати територію. Зараз ми бачимо, що сторони не змогли цього забезпечити, що призвело до збільшення жертв серед цивільних", - наголосили у місії. У СММ ОБСЄ нагадали, що з початку 2018 року у зоні бойових дій на Донбасі 29 цивільних осіб загинули і ще 111 дістали поранення. З початку червня поранення отримали 16 осіб.

Як повідомлялось, 30 квітня цього року президент України Петро Порошенко підписав укази про перетворення "антитерористичної операції" на ОСС на території Донецької та Луганської областей.