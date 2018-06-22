 СММ ОБСЄ: У травні-червні кількість порушень на Донбасі зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

СММ ОБСЄ: У травні-червні кількість порушень на Донбасі зросла

Протягом травня-червня кількість порушень режиму припинення на Донбасі вогню різко зросла.

Випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі побільшало

Випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі побільшало

За даними СММ ОБСЄ, у цьому році з травня кількість зафіксованих випадків порушення режиму припинення вогню значно збільшилась. Так, якщо у квітні 2018 року місією було зафіксовано 18,5 тисяч таких випадків, то у травні їх було 28,2 тисяч, а за перші 17 днів червня - 21,2 тисячі. Це на запит DW констатували у спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

DW.COM

Київ закидає проросійським збройних формуванням порушення мінських угод. Через обстріли загинули двоє українських солдатів. (15.06.2018)

Франція чекає на швидку реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". (17.06.2018)

"За останні шість тижнів ми також зафіксували збільшення (військової - Ред.) присутності у трьох зонах розведення сил, з обох боків від лінії розмежування, що призвело до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на цих територіях: у травні - 342 випадки, порівняно з 200 випадками у квітні", - повідомили в СММ ОБСЄ.

На прохання підтвердити заяви української влади щодо того, що з переходом до формату операції об'єднаних сил (ООС) він засвідчив свою високу ефективність, у СММ ОБСЄ наголосили, що не спекулюють на тему ефективності окремих осіб чи організацій, а лише встановлюють та повідомляють факти. "Ми зацікавлені у тому, чи виконують особи та організації взяті на себе зобов'язання, зокрема зобов'язання припинити вогонь, відвести важке озброєння, розвести сили та розмінувати територію. Зараз ми бачимо, що сторони не змогли цього забезпечити, що призвело до збільшення жертв серед цивільних", - наголосили у місії. У СММ ОБСЄ нагадали, що з початку 2018 року у зоні бойових дій на Донбасі 29 цивільних осіб загинули і ще 111 дістали поранення. З початку червня поранення отримали 16 осіб.

Як повідомлялось, 30 квітня цього року президент України Петро Порошенко підписав укази про перетворення  "антитерористичної операції" на ОСС на території Донецької та Луганської областей. 

Дивитись відео 02:43
Now live
02:43 хв

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)  

Також за темою

Ukraine Konflikt in der Ostukraine | Kämpfe bei Balakliya

Один військовий ЗСУ загинув і четверо поранені на Донбасі 24 червня 25.06.2018

Ситуація на Донбасі "залишається контрольованою", утім внаслідок обстрілів з боку бойовиків у неділю збройні сили України понесли втрати, повідомили в штабі ООС.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Штаб ООС повідомив про загибель на Донбасі двох військових ЗСУ 07.06.2018

У штабі ООС заявляють про двох загиблих серед українських бійців та п'ятьох вбитих бойовиків.

OSZE-Fahne

На непідконтрольному Україні Донбасі біля патруля ОБСЄ пролунав вибух 31.05.2018

Моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що в 300 метрах від їхнього патруля біля Петровського на непідконтрольній Києву території пролунав вибух. В так званій "ДНР" в цьому звинуватили українських військових.

Докладно

Мухаррем Індже визнав свою поразку на виборах

Основний суперник Ердогана на виборах визнав свою поразку

У Туреччині представник РНП Мухаррем Індже заявив, що вибори були несправедливими, але визнав поразку.  

default

Як Україна інтегрується в європейські електромережі

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  