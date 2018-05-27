 СММ ОБСЄ: З початку року на Донбасі загинули 107 цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

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Новини

СММ ОБСЄ: З початку року на Донбасі загинули 107 цивільних

Більшість з них загинули внаслідок артобстрілів або підірвалися на мінах чи саморобних вибухових пристроях, повідомила СММ ОБСЄ.

Військові дії на Донбасі продовжуються попри перемир'я

Військові дії на Донбасі продовжуються попри перемир'я

З початку 2018 року спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксували загибель 107 мирних жителів на Донбасі . Про це повідомив голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Від початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів. Більшість з них загинули внаслідок артобстрілів або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися у квітні-травні", - повідомив він на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 29 травня.

Також він зазначив, що цього року ОБСЄ зафіксувала понад 100 тисяч порушень припинення вогню після недовгої паузи в бойових діях, після чого вони поновилися.

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Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін заявили про підтримку Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі. Макрон визнав роль Росії в її "найближчому оточенні". (24.05.2018)

У Радбезі ООН відбулось перше з початку року засідання щодо ситуації на Сході України. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі звинуватила Москву у розпалюванні конфлікту в Донбасі. (30.05.2018)

Він також повідомив, що 30 травня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, зокрема підгрупи з питань безпеки.

Нагадаємо, у лютому 2015 року у Мінську було досягнуто домовленості про припинення вогню та про відведення важкого озброєння від лінії зіткнення між українською армією та проросійськими сепаратистами. Проте, як повідомляє ОБСЄ, порушення режиму припинення вогню відбувається регулярно. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах.

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