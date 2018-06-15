Смертники підірвали себе в Нігерії, понад 30 загиблих

Крім нападу смертників стріляли з гранатомета. Схожі напади чинить "Боко Харам".
Двоє терористів-смертників в ніч на неділю, 17 червня, підірвали себе на північному сході Нігерії. Нападники, які, імовірно, належать до ісламістів "Боко Харам", вбили щонайменше 31 особу, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцевих чиновників.
"У місті Дамбоа були дві атаки смертників, також обстріл з гранатомета, який призвів до вибухів. Загинула 31 особа, чимало поранених", - зазначив лідер місцевого ополчення Бабакура Коло.
Схожі теракти в Нігерії неодноразово організовувало ісламістське угруповання "Боко Харам", яке пов'язане з "Ісламською державою". Його бойовики з 2009 року ведуть терористичну діяльність на північному сході Нігерії, а також у сусідніх Чаді, Нігері та Камеруні. Їхніми жертвами за цей час стали десятки тисяч людей, приблизно 2,5 мільйона осіб стали біженцями.
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