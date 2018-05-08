Смертельна аварія поїздів у Німеччині: поліція затримала диспетчера

Німецька поліція у вівторок, 8 травня, затримала 24-річного диспетчера у зв'язку з аварією на залізниці в баварському місті Айхах, що забрала життя двох людей. Згідно з попередніми даними слідства, аварія спричинена людською помилкою, повідомили в прокуратурі та поліцейському управління міста Аугсбург.

Наразі прокуратура перевіряє, чи просити щодо затриманого диспетчера ордер на арешт за підозрою у вбивстві з недбалості, повідомляє агенція dpa. Чоловіка вважають відповідальним за те, що два рухомі потяги одночасно опинилися на одній колії.

За словами речника поліції, слідчі виключають технічний дефект як причину аварії. Однак що саме зробив неправильно диспетчер, правоохоронці ще також не можуть сказати.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 7 травня, у німецькій федеральній землі Баварія в сталася залізнична аварія. Регіональний пасажирський потяг, в якому перебувало близько 30 пасажирів, за кількасот метрів до вокзалу в окрузі Швабія врізався у вантажний потяг. Унаслідок цього загинув машиніст пасажирського потяга та 73-річна пасажирка. Ще 14 людей дістали поранення, зокрема й високого ступеня тяжкості.

Того ж дня у Баварії сталася ще одна залізнична аварія - легковий автомобіль зіткнувся з регіональним пасажирським потягом біля населеного пункту Зесхаупт. У результаті аварії загинули водій та пасажир автомобіля, а один з пасажирів потягу отримав поранення.

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