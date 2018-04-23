Смартфон на роботі: що можна німцям

Відіслати кілька повідомлень в месенджері, перевірити особисту пошту, подивитися прогноз погоди - усе це забере лише кілька хвилин, але відволіче від роботи. Чи дозволяють в німецьких офісах користуватися мобільними, та чи справді смартфони заважають зосередитись?

Де смартфони заборонені

Трагічно закінчилася найвідоміша в Німеччині історія про те, як співробітник занадто часто відволікався на мобільний телефон: у лютому 2016 року в Баварії з вини диспетчера зіткнулися два пасажирські потяги. Згодом з'ясувалося, що диспетчер не міг зосередитися на роботі, бо майже 70% робочого часу витрачав на ігри на смартфоні. Геймер втратив концентрацію і в останню мить перед аварією дав машиністам неправильні інструкції. Використовувати смартфони в диспетчерській було заборонено, тож за порушення правил, що призвело до катастрофи під Бад-Айблінґом, чоловіка засудили до 3,5 років в'язниці.

Інший випадок, коли смартфон довів до суду, стався раніше, в 2010 році. Співробітник будинку для людей похилого віку постійно відволікався на мобільний телефон, тож керівник заборонив йому користуватися гаджетом. Чоловік звернувся до окружного суду з трудових спорів у Майнці через порушення своїх прав. Однак справа вирішилася не на його користь: судді постановили, що роботодавець має право забороняти співробітникам виймати телефон на роботі.

Німецьке законодавство про мобільні

Згідно із законом керівники німецьких компаній мають право вирішувати, коли і як підлеглі можуть користуватися мобільними телефонами. Якщо ж це жодним чином не регламентовано в письмовому вигляді, наприклад, не згадується в правилах компанії або трудовій угоді, співробітники мають право сміливо витягувати гаджети з кишень та сумок. Проте безперервне захоплення мобільним може стати причиною звільнення: начальник має право зробити це вже після першого попередження.

Можна і повністю заборонити смартфони, але тільки під час перебування співробітників в офісі. Якщо роботодавець не дозволить навіть приносити з собою мобільні телефони, це стане порушенням інтересів підлеглих. Звичайно, існують винятки: якщо смартфони можуть збити показники чутливих приладів або перешкодити виробничому процесу.

До речі, якщо вам необхідно підзарядити смартфон в офісі, варто спершу запитати дозволу в керівництва, інакше вас можуть цілком серйозно звинуватити в крадіжці електроенергії. У 2010 році керівник однієї компанії в Обергаузені звільнив підлеглого через збитки у 0,014 цента.

Захоплення смартфоном в офісі може спричинити звільнення

Що стосується звичайної офісної роботи, експерти німецького порталу про кар'єру в Німеччині Karrierebibel не радять під час нарад викладати мобільний на стіл, оскільки це відволікатиме колег. Причому йдеться навіть про службові смартфони.

Водночас четверо з десяти опитаних співробітників німецьких компаній зізналися, що користуються мобільними для особистих цілей під час перемовин.

Смартфони відволікають від роботи

Вчені з Ульмського університету (Universität Ulm) спільно з психологами з Лондона досліджують вплив смартфонів на продуктивність офісних працівників. У 2017 році вони провели експеримент за участі 262 добровольців. З'ясувалося, що залежні від мобільних телефонів люди не можуть зосередитися та гірше виконують свою роботу. Дві з половиною години – максимальний проміжок часу, коли учасники експерименту не брали до рук смартфон. Байдуже, йшлося про нове повідомлення чи вони за звичкою перевіряли телефон.

Співробітники відволікаються не просто так: на думку дослідників, це відбувається в результаті стресу й перенапруги. В середньому в офісі та у вільний час учасники експерименту користувалися телефоном понад 160 хвилин на день або 19 годин на тиждень, - йдеться у висновках професора Крістіана Монтаґа (Christian Montag). Німецький вчений стверджує: ми недооцінюємо час, який щодня витрачаємо на гаджети.

Монтаґ переконаний, що в моменти, коли слід зосередитися, телефон краще тримати подалі і взагалі – припинити сприймати його як помічника в повсякденному житті. Часто перевіряєте час? Вдягніть на руку годинник. Потрібно рано прокидатися? Поставте поруч з ліжком звичайнісінький будильник.