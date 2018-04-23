 Смартфон на роботі: що можна німцям | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Смартфон на роботі: що можна німцям

DW з'ясувала, як німецькі роботодавці ставляться до мобільних телефонів на робочому місці та в яких випадках через смартфон можна потрапити до суду.

Відволікатися на смартфон у деяких німецьких офісах заборонено (picture-alliance/PhotoAlto/S. Olsson)

Відіслати кілька повідомлень в месенджері, перевірити особисту пошту, подивитися прогноз погоди - усе це забере лише кілька хвилин, але відволіче від роботи. Чи дозволяють в німецьких офісах користуватися мобільними, та чи справді смартфони заважають зосередитись?

Де смартфони заборонені

Трагічно закінчилася найвідоміша в Німеччині історія про те, як співробітник занадто часто відволікався на мобільний телефон: у лютому 2016 року в Баварії з вини диспетчера зіткнулися два пасажирські потяги. Згодом з'ясувалося, що диспетчер не міг зосередитися на роботі, бо майже 70% робочого часу витрачав на ігри на смартфоні. Геймер втратив концентрацію і в останню мить перед аварією дав машиністам неправильні інструкції. Використовувати смартфони в диспетчерській було заборонено, тож за порушення правил, що призвело до катастрофи під Бад-Айблінґом, чоловіка засудили до 3,5 років в'язниці.

DW.COM

Замість джинсів та футболок - костюм та краватка. Що діловому чоловіку необхідно мати в своєму гардеробі та як пристойно одягатися в офіс, знає стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. (11.12.2017)

Експерти порталу з пошуку роботи Glassdoor обрали найоригінальніші офіси Німеччини. Працювати в таких приміщеннях - саме задоволення! (17.10.2016)

Літо, відпочинок... А що, як найспекотніші дні випали не на відпустку, і працівник змушений провести їх в офісі? Дивіться, як в німецьких фірмах рятуються від спеки. (04.08.2017)

Інший випадок, коли смартфон довів до суду, стався раніше, в 2010 році. Співробітник будинку для людей похилого віку постійно відволікався на мобільний телефон, тож керівник заборонив йому користуватися гаджетом. Чоловік звернувся до окружного суду з трудових спорів у Майнці через порушення своїх прав. Однак справа вирішилася не на його користь: судді постановили, що роботодавець має право забороняти співробітникам виймати телефон на роботі.

Німецьке законодавство про мобільні

Згідно із законом керівники німецьких компаній мають право вирішувати, коли і як підлеглі можуть користуватися мобільними телефонами. Якщо ж це жодним чином не регламентовано в письмовому вигляді, наприклад, не згадується в правилах компанії або трудовій угоді, співробітники мають право сміливо витягувати гаджети з кишень та сумок. Проте безперервне захоплення мобільним може стати причиною звільнення: начальник має право зробити це вже після першого попередження.

Можна і повністю заборонити смартфони, але тільки під час перебування співробітників в офісі. Якщо роботодавець не дозволить навіть приносити з собою мобільні телефони, це стане порушенням інтересів підлеглих. Звичайно, існують винятки: якщо смартфони можуть збити показники чутливих приладів або перешкодити виробничому процесу.

До речі, якщо вам необхідно підзарядити смартфон в офісі, варто спершу запитати дозволу в керівництва, інакше вас можуть цілком серйозно звинуватити в крадіжці електроенергії. У 2010 році керівник однієї компанії в Обергаузені звільнив підлеглого через збитки у 0,014 цента.

Зі смартфоном в офісі (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

Захоплення смартфоном в офісі може спричинити звільнення

Що стосується звичайної офісної роботи, експерти німецького порталу про кар'єру в Німеччині Karrierebibel не радять під час нарад викладати мобільний на стіл, оскільки це відволікатиме колег. Причому йдеться навіть про службові смартфони.

Водночас четверо з десяти опитаних співробітників німецьких компаній зізналися, що користуються мобільними для особистих цілей під час перемовин.

Смартфони відволікають від роботи

Вчені з Ульмського університету (Universität Ulm) спільно з психологами з Лондона досліджують вплив смартфонів на продуктивність офісних працівників. У 2017 році вони провели експеримент за участі 262 добровольців. З'ясувалося, що залежні від мобільних телефонів люди не можуть зосередитися та гірше виконують свою роботу. Дві з половиною години – максимальний проміжок часу, коли учасники експерименту не брали до рук смартфон. Байдуже, йшлося про нове повідомлення чи вони за звичкою перевіряли телефон.

Співробітники відволікаються не просто так: на думку дослідників, це відбувається в результаті стресу й перенапруги. В середньому в офісі та у вільний час учасники експерименту користувалися телефоном понад 160 хвилин на день або 19 годин на тиждень, - йдеться у висновках професора Крістіана Монтаґа (Christian Montag). Німецький вчений стверджує: ми недооцінюємо час, який щодня витрачаємо на гаджети.

Монтаґ переконаний, що в моменти, коли слід зосередитися, телефон краще тримати подалі і взагалі – припинити сприймати його як помічника в повсякденному житті. Часто перевіряєте час? Вдягніть на руку годинник. Потрібно рано прокидатися? Поставте поруч з ліжком звичайнісінький будильник.
Дивитись відео 01:03

Як залежність від смартфонів впливає на мозок (01.12.2017)

 

 

Аудіо й відео до теми

Як залежність від смартфонів впливає на мозок (01.12.2017)  

Відео

Німецькі рятувальники шоковані законослухняністю водіїв (24.04.2018)

Ось так німецькі водії пропускали рятувальників до місця аварії на автобані неподалік Мюнхена. Співробітники техслужб зізнались: були шоковані законослухняністю автомобілістів.  

У Кейт і Вільяма народився син (23.04.2018)

У родині принца Вільяма та герцогині Кейт поповнення - ще один син. Як і під час народження перших дітей Джорджа і Шарлотти у 2013 та 2015 роках, принц у пологовому будинку був спільно із дружиною.  

Фотогалерея

Німецьке пиво (picture-alliance/dpa)

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

Ці факти дозволять вам сяйнути розумом у розмові про хмільний напій. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  