 Слідчі переконані в намірі нападника в Мюнстері скоїти самогубство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Слідчі переконані в намірі нападника в Мюнстері скоїти самогубство

Дії водія мікроавтобуса, що наїхав на людей у Мюнстері, а потім наклав на себе руки, говорять про намір скоїти самогубство. Цю версію підтверджують і виявлені в його помешканні предмети, стверджують слідчі.

Напад у Мюнстері

Неподалік від місця нападу в Мюнстері

Дії 48-річного водія мікроавтобуса, що вчинив наїзд у місті Мюнстер, свідчать про намір скоїти самогубство. Про такі попередні висновки слідчих в понеділок, 9 квітня, повідомив представник прокуратури Мартін Ботценгардт (Martin Botzenhardt), передає інформагенція dpa.

DW.COM

Водій мікроавтобуса, що скоїв наїзд на людей у центрі Мюнстера, а потім наклав на себе руки, й раніше думав про самогубство, стверджують у поліції. (08.04.2018)

У МВС ФРН підтвердили загибель трьох людей, а також водія мікроавтобуса, ще кілька десятків осіб травмовані. За даними ЗМІ, водій мав психічні розлади. (07.04.2018)

За кермом мікроавтобуса, що наїхав на людей у Мюнстері, сидів громадянин ФРН, який, за попередніми даними, не був пов'язаний з ісламістами. За даними ЗМІ, у водія були психічні розлади. (07.04.2018)

DW зібрала відомі факти про інцидент в Мюнстері. Вдень 7 квітня фургон наїхав на людей, що сиділи за столиками біля ресторану на одній з вулиць в центрі міста. Разом з нападником загинули троє осіб. (08.04.2018)

За словами представника прокуратури, під час обшуку помешкання неодруженого та бездітного підозрюваного було виявлено міцну мотузку із зашморгом, прикріплену до одного зі сволоків. Це слідчі вважають "однозначною вказівкою" на його суїцидальні наміри. Також про плани Єнса Р. накласти на себе руки свідчить і той факт, що він застрелився одразу після наїзду, кажуть слідчі.

Утім, до моменту скоєння наїзду зловмисник не висловлював у спілкуванні з іншими самовбивчих думок. Не містить свідчень про самогубні наміри і його активна переписка з іншими незадовго до вчинення злочину, зазначають слідчі. Однак надіслані ним численні електронні листи демонструють щонайменше "тимчасову психічну неврівноваженість", кажуть слідчі.

Нагадаємо, 7 квітня 48-річний громадянин Німеччини Єнс Р. спрямував мікроавтобус, за кермом якого перебував, у людей, що сиділи за столиками поблизу ресторану в центральній частині міста Мюнстера. Окрім нападника, загинули ще двоє осіб -  51-річна жінка й 65-річний чоловік. За даними поліції, поранення дістали близько 20 осіб. Шестеро постраждалих були тяжко травмовані. У поліції наголошували - ніщо не вказує на ісламістське підґрунтя нападу

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