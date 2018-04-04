Слідчі переконані в намірі нападника в Мюнстері скоїти самогубство

Дії 48-річного водія мікроавтобуса, що вчинив наїзд у місті Мюнстер, свідчать про намір скоїти самогубство. Про такі попередні висновки слідчих в понеділок, 9 квітня, повідомив представник прокуратури Мартін Ботценгардт (Martin Botzenhardt), передає інформагенція dpa.

За словами представника прокуратури, під час обшуку помешкання неодруженого та бездітного підозрюваного було виявлено міцну мотузку із зашморгом, прикріплену до одного зі сволоків. Це слідчі вважають "однозначною вказівкою" на його суїцидальні наміри. Також про плани Єнса Р. накласти на себе руки свідчить і той факт, що він застрелився одразу після наїзду, кажуть слідчі.

Утім, до моменту скоєння наїзду зловмисник не висловлював у спілкуванні з іншими самовбивчих думок. Не містить свідчень про самогубні наміри і його активна переписка з іншими незадовго до вчинення злочину, зазначають слідчі. Однак надіслані ним численні електронні листи демонструють щонайменше "тимчасову психічну неврівноваженість", кажуть слідчі.

Нагадаємо, 7 квітня 48-річний громадянин Німеччини Єнс Р. спрямував мікроавтобус, за кермом якого перебував, у людей, що сиділи за столиками поблизу ресторану в центральній частині міста Мюнстера. Окрім нападника, загинули ще двоє осіб - 51-річна жінка й 65-річний чоловік. За даними поліції, поранення дістали близько 20 осіб. Шестеро постраждалих були тяжко травмовані. У поліції наголошували - ніщо не вказує на ісламістське підґрунтя нападу.