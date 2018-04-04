Слідчі: Напад на Мосійчука організував представник Генштабу РФ

Організатором теракту поблизу студії телеканалу "Еспресо" у Києві, під час якого постраждав народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, був представник Головного управління Генштабу Російської Федерації. Про це у четвер, 5 квітня, повідомив перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко. "З урахуванням отриманої інформації, саме Мосійчук був їм потрібен", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, а також додав, що одного виконавця затримали, ще двоє перебувають у розшуку.

Водночас цього ж дня заступник глави СБУ Віктор Кононенко заявив, що "організатор - представник ГУ Генштабу РФ". Оперативник ГУ Генштабу Збройних сил РФ в'їхав до України за підробленими документами для безпосередньої координації дій виконавців, йдеться на сайті СБУ.

За словами Віктора Кононенка, у виконанні теракту підозрюються уродженець Азербайджану Олександр Григорян та уродженець Волині Ігор Лисак, які зараз переховуються в Росії. Лисаку і Григоряну повідомлено про підозру заочно, їх оголошено в розшук. За підозрою в теракті затримано Михайла М'ятних, він перебуває під арештом, повідомляє агентство "Українські новини".

За даними прокуратури, у справі було призначено 25 судових експертиз. У рамках розслідування було допитано 800 людей, зокрема місцевих жителів і осіб, які проживають біля телеканалу. Було встановлено 112 камер відеоспостереження, інформація з яких була вилучена й опрацьована. Ця інформація дозволила вийти на підозрюваних.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року біля студії телеканалу "Еспресо" у Києві стався вибух замінованого мотоцикла. Вибух пролунав саме тоді, коли зі студії виходив народний депутат Ігор Мосійчук. Він був поранений і деякий час перебував у лікарні.