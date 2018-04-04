 Слідчі: Напад на Мосійчука організував представник Генштабу РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Слідчі: Напад на Мосійчука організував представник Генштабу РФ

Терористична атака проти Ігоря Мосійчука була організована представником російського Генштабу, повідомили у Генпрокуратурі України та СБУ.

Ігор Мосійчук (в центрі)

Ігор Мосійчук (в центрі)

Організатором теракту поблизу студії телеканалу "Еспресо" у Києві, під час якого постраждав народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, був представник Головного управління Генштабу Російської Федерації. Про це у четвер, 5 квітня, повідомив перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко. "З урахуванням отриманої інформації, саме Мосійчук був їм потрібен", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, а також додав, що одного виконавця затримали, ще двоє перебувають у розшуку.

DW.COM

В Україні почастішали замахи з використанням вибухівки, які часто стаються просто посеред міст. Більшість цих справ ще не розкриті і не доведені до суду. DW зібрало перелік гучних замахів. (27.10.2017)

Внаслідок замаху на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука загинули двоє людей. Політик дістав поранень та перебуває в лікарні. DW зібрала основні факти його далеко не простої біографії. (26.10.2017)

Водночас цього ж дня заступник глави СБУ Віктор Кононенко заявив, що "організатор - представник ГУ Генштабу РФ". Оперативник ГУ Генштабу Збройних  сил РФ в'їхав до України за підробленими документами для безпосередньої координації дій виконавців, йдеться на сайті СБУ.

За словами Віктора Кононенка, у виконанні теракту підозрюються уродженець Азербайджану Олександр Григорян та уродженець Волині Ігор Лисак, які зараз переховуються в Росії. Лисаку і Григоряну повідомлено про підозру заочно, їх оголошено в розшук. За підозрою в теракті затримано Михайла М'ятних, він перебуває під арештом, повідомляє агентство "Українські новини".

За даними прокуратури, у справі було призначено 25 судових експертиз. У рамках розслідування було допитано 800 людей, зокрема місцевих жителів і осіб, які проживають біля телеканалу. Було встановлено 112 камер відеоспостереження, інформація з яких була вилучена й опрацьована. Ця інформація дозволила вийти на підозрюваних.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року біля студії телеканалу "Еспресо" у Києві стався вибух замінованого мотоцикла. Вибух пролунав саме тоді, коли зі студії виходив народний депутат Ігор Мосійчук. Він був поранений і деякий час перебував у лікарні.
Дивитись відео 02:34

Кого підривають в автомобілях в Україні (26.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Кого підривають в автомобілях в Україні (26.10.2017)  

Також за темою

Ukraine Kiew Auto Explosion

СБУ: Напад, через який постраждав Мосійчук, розкрито 03.04.2018

У Службі безпеки України повідомляють про розкриття нападу в центрі Києва, внаслідок якого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук. Двоє підозрюваних, за словами голови СБУ, перебувають за межами України.

Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018) 22.03.2018

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild

Прокуратура та СБУ провели обшуки в Ісламському культурному центрі в Києві 06.03.2018

Співробітники прокуратури та Служби безпеки обшукали в Києві Ісламський культурний центр та конфіскували заборонену літературу. У самому центрі відхрещуються від конфіскованих творів.

Докладно

Пучдемон (на фото) майстерно розігрує спектакль у медіа, вважає оглядач DW

Чому Німеччина має екстрадувати Пучдемона

Карлес Пучдемон має погодитися на екстрадицію з ФРН, вважає Бернд Ріґерт. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  