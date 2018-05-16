Слідство підтвердило, що МН17 було збито з "Бука" російської армії

Міжнародна спільна слідча група підтвердила, що ракетна установка Бук, з якої майже чотири роки тому збили літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, прибула на Донбас з російської військової частини. Про це у четвер, 24 травня, повідомив представник міжнародної слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах. За його словами, команда слідчих дійшла висновку, що Бук, з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої Курську, повідомляє агентство AFP. Він розповів, що були проаналізовані знімки, які фіксували пересування цього "Бука".

Як повідомлялося, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), за даними слідства, було збито ракетою на контрольованій проросійськими сепаратистами території Донбасу в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули. Більшість загиблих були підданими Нідерландів.

Влада Нідерландів оголосила, що засідання суду, де винних у збитті літака притягнуть до відповідальності, проведуть у Нідерландах. Досі слідчі говорили про близько 100 підозрюваних, які могли відігравати "активну роль" у інциденті, не називаючи імен.

Нагадаємо, РФ постійно заперечувала свою причетність до трагедії, звинувачуючи в цьому владу в Києві.

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