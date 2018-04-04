Службовці ФРН - найбільша група в прикордонній службі ЄС Frontex

Німеччина має найбільший серед інших країн ЄС контингент в агентстві з охорони зовнішніх кордонів Frontex. У середньому за 2017 рік 114 німецьких держслужбовців щоденно несли службу в агентстві.
Німеччина має найбільший контингент серед інших країн ЄС у Європейському агентстві з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex. Про це у четвер, 5 квітня, повідомила Федеральна поліція Німеччини, інформує dpa.
Німецькі держслужбовці з федеральної поліції, митниці та земельних поліцій загалом у 2017 році прослужили на зовнішніх кордонах ЄС 41 582 людино-дні. В середньому 114 німецьких держслужбовців щоденно несли службу в Frontex.
Таким чином, німецький контингент, що складає майже 22 відсотки сукупного контингенту Frontex, є найбільшим у агентстві. Наступними за кількістю задіяних на зовнішніх кордонах ЄС службовців є Румунія, Франція та Нідерланди відповідно.
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