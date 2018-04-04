 Службовці ФРН - найбільша група в прикордонній службі ЄС Frontex | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Службовці ФРН - найбільша група в прикордонній службі ЄС Frontex

Німеччина має найбільший серед інших країн ЄС контингент в агентстві з охорони зовнішніх кордонів Frontex. У середньому за 2017 рік 114 німецьких держслужбовців щоденно несли службу в агентстві.

поліція ФРН

Німеччина має найбільший контингент серед інших країн ЄС у Європейському агентстві з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex. Про це у четвер, 5 квітня, повідомила Федеральна поліція Німеччини, інформує dpa.

Німецькі держслужбовці з федеральної поліції, митниці та земельних поліцій загалом у 2017 році прослужили на зовнішніх кордонах ЄС 41 582 людино-дні. В середньому 114 німецьких держслужбовців щоденно несли службу в Frontex.

Таким чином, німецький контингент, що складає майже 22 відсотки сукупного контингенту Frontex, є найбільшим у агентстві. Наступними за кількістю задіяних на зовнішніх кордонах ЄС службовців є Румунія, Франція та Нідерланди відповідно.
Дивитись відео 01:09

Як борються з контрабандою на українсько-румунському кордоні (08.01.2018)

DW.COM

Frontex допоможе українським прикордонникам з "безвізом"

У Державній прикордонній службі України запевнили, що повністю готові до роботи в умовах дії безвізового режиму з ЄС. Українським прикордонникам у цьому допоможуть фахівці Frontex. (10.06.2017)  

Frontex заявляє про значне скорочення потоку нелегалів до ЄС

У 2017 році зафіксовано майже 205 тисяч випадків нелегального перетину зовнішніх кордонів ЄС - це більш ніж удвічі менше за попередній рік, заявляють у Frontex. (20.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як борються з контрабандою на українсько-румунському кордоні (08.01.2018)  

Також за темою

Vyshyvanka Ukraine

76 відсотків української молоді не їздять за кордон - опитування 22.11.2017

Водночас 60 відсотків молодих людей в Україні виступають за вступ України до ЄС, свідчать результати опитування центру "Нова Європа".

Deutschland Afghanistan Migration Mobiles Theater Statues laugh!

Берлін побоюється нової хвилі біженців у ФРН через ініціативу в ЄС 13.01.2018

Зміни до Дублінської угоди можуть відкрити двері у Німеччину мільйонам біженців, побоюються у міністерстві внутрішніх справ країни.

Flüchtlingsprotest in Athen

ЗМІ: Кількість шукачів притулку в ЄС скоротилася вдвічі 30.12.2017

Загалом по Євросоюзу істотно скоротилася як кількість заяв на отримання притулку, так і частка задоволених заяв.

Докладно

Битва за землю лишила сліди на Юраї Береші

Як словацькі рейдери відбирають поля у фермерів

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив заляканих людей. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  