Службовці ФРН - найбільша група в прикордонній службі ЄС Frontex

Німеччина має найбільший контингент серед інших країн ЄС у Європейському агентстві з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex. Про це у четвер, 5 квітня, повідомила Федеральна поліція Німеччини, інформує dpa.

Німецькі держслужбовці з федеральної поліції, митниці та земельних поліцій загалом у 2017 році прослужили на зовнішніх кордонах ЄС 41 582 людино-дні. В середньому 114 німецьких держслужбовців щоденно несли службу в Frontex.

Таким чином, німецький контингент, що складає майже 22 відсотки сукупного контингенту Frontex, є найбільшим у агентстві. Наступними за кількістю задіяних на зовнішніх кордонах ЄС службовців є Румунія, Франція та Нідерланди відповідно.