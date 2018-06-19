Скільки грошей отримують біженці у різних країнах ЄС

Законодавство Євросоюзу у царині прийому біженців зобов'язує країни-члени не лише забезпечувати об'єктивний процес розгляду кожного клопотання про надання притулку, але й вимагає забезпечення базових гуманітарних та соціальних стандартів цієї групи. Однак вимоги надання "послуг, що гарантують відповідний життєвий стандарт", кожна країна тлумачить по-своєму. Тож, приміром, місячні соцвиплати можуть видаватися десь готівкою, а десь товарними талонами. Відрізняються і суми виплат. У нашому огляді ми сконцентрувалися на основних країнах, що приймають біженців, і сумах із розрахунку на неодружену і бездітну дорослу особу. Виплати особам, що вже отримали легальний статус біженця, можуть відрізнятися.

ФРН

У Німеччині виплати здійснюються на основі Закону щодо надання соцдопомоги особам, що претендують на політичний притулок (AsylbLG). Закон передбачає виплати на суму 354 євро на місяць на особу. Це приблизно на 70 євро менше, ніж отримують німецькі безробітні. На цю суму можуть претендувати прохачі притулку, які у приватний спосіб винаймають житло. Частково це може бути негрошова допомога. Якщо ж особа проживає у спеціалізованих притулках на повному забезпеченні, щомісяця їй виплачують 135 євро - готівкою та/або товарними талонами. Біженці, що отримали легальний статус, можуть претендувати на звичайну соцдопомогу, як і громадяни Німеччини.

Італія

До кінця розгляду клопотання, прохачі притулку в Італії можуть претендувати на продовольче забезпечення, гігієнічні засоби та одяг. Умови проживання прохачів притулку в Італії не раз ставали предметом критики. За два місяці після подання клопотання на отримання легального статусу надається право на працевлаштування. Безробітні прохачі притулку, що проживають у спеціальних гуртожитках на повному забезпеченні, отримують 75 євро на місяць. Це приблизно 2,50 євро на добу.

Швеція

Прохачі притулку, що не у стані самостійно себе забезпечити та вийняти житло, можуть безкоштовно розміститися в одному з притулків на повному забезпеченні. До того ж вони отримують близько 70 євро на місяць, а на кожну дитину додатково 55 євро. Особи, що приватно винаймають житло, отримують близько 225 євро на місяць. Ці гроші призначаються на оплату продуктів харчування, гігієнічних засобів, одягу, медичних послуг, ліків та дозвілля, але не оплати житла. У разі задоволення клопотання про статус, біженці мусять самостійно забезпечити себе житлом. Для порівняння: шведські безробітні отримують у перерахунку 394 євро на місяць.

Франція

З 2015 року прохачі притулку у Франції отримують 204 євро на місяць, кожен додатковий член родини отримує 102 євро. Сума виплат щороку індексується із прив'язкою до показників інфляції. Особи, що відмовляються від наданого державою житла, втрачають і право на отримання соцвиплат. Виплати найчастіше здійснюються через спеціальну кредитну картку, без потреби відкривати банківський рахунок.

Великобританія

Прохачі притулку у Великобританії самостійно не вирішують, у якому населеному пункті їх розмістять. Їм надають житло та у перерахунку 170 євро на місяць на продукти, одяг та гігієнічні засоби. Матері з дітьми віком до 3 років або вагітні додатково отримують 13 євро на місяць. Прохачі притулку не мають права на працевлаштування. Водночас громадські школи та Національна система охорони здоров'я (NHS) - безоплатно доступні всім.

Іспанія

В Іспанії процес прийому та інтеграції прохачів притулку розділений на три піврічні етапи. На першому етапі - проживання у притулках на повному забезпеченні та додатково виплати на 50 євро, плюс 19 євро на кожну дитину. Витрати на громадський транспорт, медичні послуги, мовні курси та послуги перекладача можна відшкодувати за наявності квитанцій. На другому етапі держава спонсорує приватну оренду житла та виплати на суму від 300 до 500 євро, залежно від сімейного стану. На третьому етапі прохачі притулку можуть працевлаштовуватися і тоді лише в окремих випадках претендувати на соцдопомогу від держави.

Австрія

Прохачі притулку можуть розміститися у спеціальних гуртожитках із повним забезпеченням. Місячні виплати - 40 євро на особу. Якщо ж вони мусять самостійно забезпечувати себе продуктами, сума допомоги дорівнює 150-200 євро. У деяких федеральних землях цю суму виплат знизили до 100 євро для неповнолітніх. На одяг виділяється до 150 євро на рік. Як правило, їх видають у формі товарних талонів. Школярі отримують талони на суму до 200 євро на рік на шкільне приладдя. Ті, хто приватно винаймають житло та самостійно забезпечують себе продуктами, одягом та іншим необхідним у побуті отримують від 320 до 365 євро на місяць, не включаючи оплати житла.

Греція

Відповідальність за біженців у Греції розділена між спеціалізованим нацагентством та УВКБ ООН. Мешканці державних притулків отримують 90 євро на місяць, іноді це можуть бути товарні купони. Найчастіше такі талони роздають на островах. Родина до семи осіб, яка самостійно займається пошуками житла, отримує до 550 євро на місяцъ.

Джерела: AsylbLG, Asylum Information Database (Aida), Secretaría de Estado de Migraciones, Government of United Kingdom, EASO Annual Report 2018