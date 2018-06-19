 Скільки грошей отримують біженці у різних країнах ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Скільки грошей отримують біженці у різних країнах ЄС

Прохачі притулку в країнах ЄС можуть розраховувати на фінансову допомогу на суму до 354 євро на місяць. Суми виплат різняться від країни до країни. Докладніше - в огляді DW.

Обід у притулку для біженців у Берліні

Обід у притулку для біженців у Берліні (Архівне фото)

Законодавство Євросоюзу у царині прийому біженців зобов'язує країни-члени не лише забезпечувати об'єктивний процес розгляду кожного клопотання про надання притулку, але й вимагає забезпечення базових гуманітарних та соціальних стандартів цієї групи. Однак вимоги надання "послуг, що гарантують відповідний життєвий стандарт", кожна країна тлумачить по-своєму. Тож, приміром, місячні соцвиплати можуть видаватися десь готівкою, а десь товарними талонами. Відрізняються і суми виплат. У нашому огляді ми сконцентрувалися на основних країнах, що приймають біженців, і сумах із розрахунку на неодружену і бездітну дорослу особу. Виплати особам, що вже отримали легальний статус біженця, можуть відрізнятися.

ФРН

У Німеччині виплати здійснюються на основі Закону щодо надання соцдопомоги особам, що претендують на політичний притулок (AsylbLG). Закон передбачає виплати на суму 354 євро на місяць на особу. Це приблизно на 70 євро менше, ніж отримують німецькі безробітні. На цю суму можуть претендувати прохачі притулку, які у приватний спосіб винаймають житло. Частково це може бути негрошова допомога. Якщо ж особа проживає у спеціалізованих притулках на повному забезпеченні, щомісяця їй виплачують 135 євро - готівкою та/або товарними талонами. Біженці, що отримали легальний статус, можуть претендувати на звичайну соцдопомогу, як і громадяни Німеччини.

Італія

До кінця розгляду клопотання, прохачі притулку в Італії можуть претендувати на продовольче забезпечення, гігієнічні засоби та одяг. Умови проживання прохачів притулку в Італії не раз ставали предметом критики. За два місяці після подання клопотання на отримання легального статусу надається право на працевлаштування. Безробітні прохачі притулку, що проживають у спеціальних гуртожитках на повному забезпеченні, отримують 75 євро на місяць. Це приблизно 2,50 євро на добу.

Infografik Zuwendungen für Asylbewerber in EU-Ländern UK

Швеція

Прохачі притулку, що не у стані самостійно себе забезпечити та вийняти житло, можуть безкоштовно розміститися в одному з притулків на повному забезпеченні. До того ж вони отримують близько 70 євро на місяць, а на кожну дитину додатково 55 євро. Особи, що приватно винаймають житло, отримують близько 225 євро на місяць. Ці гроші призначаються на оплату продуктів харчування, гігієнічних засобів, одягу, медичних послуг, ліків та дозвілля, але не оплати житла. У разі задоволення клопотання про статус, біженці мусять самостійно забезпечити себе житлом. Для порівняння: шведські безробітні отримують у перерахунку 394 євро на місяць.

Франція

З 2015 року прохачі притулку у Франції отримують 204 євро на місяць, кожен додатковий член родини отримує 102 євро. Сума виплат щороку індексується із прив'язкою до показників інфляції. Особи, що відмовляються від наданого державою житла, втрачають і право на отримання соцвиплат. Виплати найчастіше здійснюються через спеціальну кредитну картку, без потреби відкривати банківський рахунок.

Великобританія

Прохачі притулку у Великобританії самостійно не вирішують, у якому населеному пункті їх розмістять. Їм надають житло та у перерахунку 170 євро на місяць на продукти, одяг та гігієнічні засоби. Матері з дітьми віком до 3 років або вагітні додатково отримують 13 євро на місяць. Прохачі притулку не мають права на працевлаштування. Водночас громадські школи та Національна система охорони здоров'я (NHS) - безоплатно доступні всім.

Іспанія

В Іспанії процес прийому та інтеграції прохачів притулку розділений на три піврічні етапи. На першому етапі - проживання у притулках на повному забезпеченні та додатково виплати на 50 євро, плюс 19 євро на кожну дитину. Витрати на громадський транспорт, медичні послуги, мовні курси та послуги перекладача можна відшкодувати за наявності квитанцій. На другому етапі держава спонсорує приватну оренду житла та виплати на суму від 300 до 500 євро, залежно від сімейного стану. На третьому етапі прохачі притулку можуть працевлаштовуватися і тоді лише в окремих випадках претендувати на соцдопомогу від держави.  

Австрія

Прохачі притулку можуть розміститися у спеціальних гуртожитках із повним забезпеченням. Місячні виплати - 40 євро на особу. Якщо ж вони мусять самостійно забезпечувати себе продуктами, сума допомоги дорівнює 150-200 євро. У деяких федеральних землях цю суму виплат знизили до 100 євро для неповнолітніх. На одяг виділяється до 150 євро на рік. Як правило, їх видають у формі товарних талонів. Школярі отримують талони на суму до 200 євро на рік на шкільне приладдя. Ті, хто приватно винаймають житло та самостійно забезпечують себе продуктами, одягом та іншим необхідним у побуті отримують від 320 до 365 євро на місяць, не включаючи оплати житла. 

Греція

Відповідальність за біженців у Греції розділена між спеціалізованим нацагентством та УВКБ ООН. Мешканці державних притулків отримують 90 євро на місяць, іноді це можуть бути товарні купони. Найчастіше такі талони роздають на островах. Родина до семи осіб, яка самостійно займається пошуками житла, отримує до 550 євро на місяцъ.

Джерела: AsylbLG, Asylum Information Database (Aida), Secretaría de Estado de Migraciones, Government of United Kingdom, EASO Annual Report 2018

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Trier

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Спочатку три місяці в центрі первинного прийому

    Заклад первинного прийому для біженців у місті Трір може розмістити близько 850 осіб. Біженці, які прибувають до Німеччини, знаходять собі перший притулок саме тут. Через три місяці їх передають під опіку одного з міст регіону чи земельного округу. А тоді умови розміщення втікачів уже сильно різняться.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Актова зала як тимчасове помешкання

    Через перезавантаження багатьох центрів з первинного прийому біженців, доводиться використовувати й інші приміщення. У місті Гамм, наприклад, на притулок для біженців перетворили головну міську залу. Приміщення площею 2700 квадратних метрів розгородили, розподіливши на імпровізовані тимчасові "кімнати". Кожна з них може вмістити 14 ліжок.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Aachen

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Ночівля в шкільному класі

    Через наплив біженців дедалі більше німецьких міст опиняються на межі своїх можливостей. Приміром, в Аахені довелось у липні впродовж короткого часу прийняти відразу 300 біженців. Єдиною можливістю розмістити їх усіх стала одна з гімназій. Волонтери доброчинних організацій розставили там ліжка та приготували приміщення.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Halberstadt

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Тимчасові наметові табори

    Останнім часом у Німеччині виникає дедалі більше наметових містечок. Завдяки спорудженню тимчасового наметового табору головному центру прийому біженців у Гальберштадті вдалось суттєво збільшити можливості з розміщення біженців. Такі тимчасові приміщення можна використовувати влітку. Але до приходу холодів треба підшукати інші можливості.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Dresden

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Наметовий табір у Дрездені

    Один з найбільших на сьогодні у ФРН наметових таборів для біженців розкинувся в Дрездені. Для тамтешнього життя треба мати неабияке терпіння. Перед туалетами часто вишиковуються довгі черги. Черги також на роздачі їжі. Тим часом у таборі знайшли притулок уже близько тисячі людей 15 національностей. За кілька днів мають прибути ще інші, аж поки кількість біженців не досягне 1100 осіб.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Trier

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Життя в будівельних вагончиках

    Для збільшення можливостей з прийому біженців у багатьох регіонах Німеччини дедалі частіше споруджують комплекси з будівельних вагончиків. У центрі з прийому біженців у Трірі такі вагончики стоять з 2014 року. На сьогодні в них мешкає понад тисяча біженців.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Remchingen

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Мішень для нападів

    У місті Ремхінген, федеральна земля Баден-Вюртемберг, 18 липня невідомі вчинили підпал приміщення, що планувалося відвести під притулок для біженців. Несхвальне ставлення деяких громадян до біженців дедалі частіше знаходить своє вираження в насильстві на ксенофобському ґрунті. Напади на центри прийому біженців відбуваються практично регулярно - насамперед у східних та південних регіонах ФРН.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Sigmar Gabriel

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Політика відіграє ключову роль

    Віце-канцлер Зіґмар Ґабріель розмовляє з дітьми мешканців притулку для біженців у місті Вольгаст. У притулку мешкає близько 300 осіб. Політик закликав федеральний уряд зменшити фінансове навантаження на міста та громади завдяки допомозі з федерального бюджету. Втім, прийом і розміщення біженців - це не лише питання грошей. "Це питання пристойності", - сказав Ґабріель.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Nürnberg

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Для біженців споруджують нові центри

    Аби біженці могли мешкати в належних умовах, у багатьох комунах споруджують нові притулки для них. Приклад - містечко Екенталь біля Нюрнберга у Баварії. Новий комплекс зводять для 60 осіб. Перших біженців він зможе прийняти в січні 2016 року.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland München

    Як у Німеччині розміщують біженців

    Споруджують нові тимчасові притулки

    Однак поки завершиться будівництво нових притулків для біженців, доводиться споруджувати багато тимчасових таборів для них. Приміром, як оце наметове містечко в промисловій зоні Мюнхена. Тут близько 170 працівників благодійних організацій і пожежної служби спорудили за одну ніч наметове містечко з більш ніж двома десятками наметів, що містять 300 ліжок.

    Автор: Івета Ондрускова, Валерій Сааков


DW.COM

Ізраїль вишле тисячі африканських біженців до Італії, Канади та Німеччини

Ізраїль і ООН досягли згоди щодо передачі 16 тисяч біженців, переважно з Судану та Еритреї, країнам Заходу. Серед них Італія, Німеччина та Канада. (02.04.2018)  

Австрія подвоїть виплати мігрантам, які добровільно повернуться додому

Уряд Австрії заохочуватиме повернення тих мігрантів, кому навряд чи дадуть право на довготривале проживання, на батьківщину. (23.03.2017)  

Мігрантів у ФРН підозрюють у шахрайстві з соціальною допомогою

У німецькому місті Брауншвейг вихідці з Судану багаторазово отримували соціальні виплати, реєструючись під різними іменами. Один підозрюваний зареєструвався 12 разів. (02.01.2017)  

Як у Німеччині розміщують біженців

Федеральне відомство з питань та міграції розраховувало на близько 300 тисяч біженців, які цього року прибудуть до Німеччини. Теперішні прогнози - 450 тисяч. Де їх розмістити та як вирішується проблема? (05.08.2015)  

Також за темою

Deutschland Meseberg - Angela Merkel und Emmanuel Macron im Meseberg Palast

Хто в ЄС допоможе Меркель запобігти розвалу уряду через біженців 20.06.2018

Щоб уникнути розвалу уряду ФРН, Меркель потрібно до початку липня знайти в рамках ЄС рішення проблеми біженців, яке влаштовує главу МВС Німеччини. Хто з європейських політиків її підтримає?

Angela Merkel in Berlin Besuch Flüchtlingsunterkunft Registrierungszentrum Selfie mit Flüchtlingen Deutschland

Уряд Анґели Меркель може розвалитися через біженців 14.06.2018

Розбіжності між канцлеркою ФРН та головою МВС щодо питань міграційної політики можуть призвести до розпаду урядової коаліції. DW - про суть суперечки і її можливі наслідки.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

В ЄС у 2017 році статус біженця отримали близько 540 тисяч осіб 19.04.2018

538 тисяч осіб отримали статус біженця в країнах ЄС у 2017 році. Це на 25 відсотків менше, ніж роком раніше, повідомляє Євростат. 60 відсотків прохань задовольнила Німеччина.

Докладно

Остаточного формування комісії з аудиту НАБУ довелося чекати місяцями

Що чекає на НАБУ з призначенням Жебрівського

Призначення аудитором Павла Жебрівського може вилитися у звільнення голови НАБУ Артема Ситника. 

default

"Червона картка" для шефа Audi

Після арешту Руперта Штадлера в тюрмі опинився перший у німецькій історії шеф автовиробника. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  