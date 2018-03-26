Скрипаля могли отруїти вдома - британська поліція

Поліція Великобританії заявила у середу, 28 березня, що екс-розвідник Сергій Скрипаль і його донька могли бути отруєні нервово-паралітичним газом біля входу до їхнього помешкання у Великобританії. "Сліди нервово-паралітичних речовин було виявлено у деяких інших місцях, де працювали детективи впродовж останніх кількох тижнів, однак у меншій концентрації, ніж та, яку виявили за адресою (проживання Скрипаля. - Ред.)", - цитує інформагенція AFP представника лондонської поліції Діна Хейдона. Сусіди Скрипалів не перебувають в небезпеці, але задля перевірки до них також можуть прийти слідчі.

За словами поліції, над справою Скрипаля працюють 250 детективів контртерористичного підрозділу. У цій справі було допитано близько 500 свідків і переглянуто понад 5 тисяч годин відеозаписів камер спостереження. Сергій Скрипаль і його донька залишаються в комі, а офіцера поліції, якого також було госпіталізовано через отруєння газом, уже виписали з лікарні. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримала право брати зразки крові у Скрипалів.

Тим часом міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, говорячи про видворення 27 країнами понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля, заявив, що Росія недооцінила можливої реакції міжнародної спільноти. "Ці видворення являють собою момент, (…) коли роки роздратування і провокацій виснажили колективне терпіння до точки зламу, і коли по всьому світу - на трьох континентах - є країни, готові сказати годі", - цитує Джонсона інформагенція Reuters.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.