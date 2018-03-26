 Скрипаля могли отруїти вдома - британська поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Скрипаля могли отруїти вдома - британська поліція

Британські слідчі припускають, що екс-розвідник Сергій Скрипаль і його донька отруїлися нервово-паралітичним газом "Новачок" біля входу до їхнього помешкання.

Співробітники екстрених служб Великобританії на місці знайдення отруєних Сергія та Юлії Скрипалів

Співробітники екстрених служб Великобританії на місці знайдення отруєних Сергія та Юлії Скрипалів

Поліція Великобританії заявила у середу, 28 березня, що екс-розвідник Сергій Скрипаль і його донька могли бути отруєні нервово-паралітичним газом біля входу до їхнього помешкання у Великобританії. "Сліди нервово-паралітичних речовин було виявлено у деяких інших місцях, де працювали детективи впродовж останніх кількох тижнів, однак у меншій концентрації, ніж та, яку виявили за адресою (проживання Скрипаля. - Ред.)", - цитує інформагенція AFP представника лондонської поліції Діна Хейдона. Сусіди Скрипалів не перебувають в небезпеці, але задля перевірки до них також можуть прийти слідчі.

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За словами поліції, над справою Скрипаля працюють 250 детективів контртерористичного підрозділу. У цій справі було допитано близько 500 свідків і переглянуто понад 5 тисяч годин відеозаписів камер спостереження. Сергій Скрипаль і його донька залишаються в комі, а офіцера поліції, якого також було госпіталізовано через отруєння газом, уже виписали з лікарні. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримала право брати зразки крові у Скрипалів.

Тим часом міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, говорячи про видворення 27 країнами понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля, заявив, що Росія недооцінила можливої реакції міжнародної спільноти. "Ці видворення являють собою момент,  (…) коли роки роздратування і провокацій виснажили колективне терпіння до точки зламу, і коли по всьому світу - на трьох континентах - є країни, готові сказати годі", - цитує Джонсона інформагенція Reuters.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.
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