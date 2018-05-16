 Скоєно напад на табір ромів на Тернопільщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Скоєно напад на табір ромів на Тернопільщині

На розташований поблизу Тернополя табір ромів напала група озброєних осіб і спалила його. На момент нападу на табір там перебували як дорослі, так і діти, кажуть у Нацполіції.

Роми

Табір ромів у Києві (архівне фото)

Група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області. Невідомі скоїли напад ввечері вівторка, 22 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції області. Сам табір розташовувався навпроти цукрового заводу в селищі міського типу Велика Березовиця неподалік від обласного центру. На момент нападу на ромів у таборі перебувало семеро дорослих та 33 дітей. Як розповідають потерпілі, близько п'ятнадцяти нападників намагалися побити ромів, було чутно постріли, йдеться в повідомленні поліції. Постраждалі врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.

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Роми заробляли на прожиття збором та здачею металобрухту й прибули на Тернопільщину з Закарпаття, зазначають правоохоронці. У поліції повідомили про виявлення групи осіб неподалік від місця інциденту, їх запросили до розмови. На місці нападу правоохоронці виявили гільзи, найімовірніше, від пневматичної зброї. Про потерпілих не повідомляється. 

Керівник ГУ Нацполіції області Олександр Богомол заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій події. За його словами, насамперед розглядається версія про конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні надходили скарги на поведінку ромської спільноти на Тернопільщині. 

У поліції кажуть, що подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за вчинення хуліганського нападу із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Водночас про відкриття провадження за фактом нападу повідомили в офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, інформує агентство "Українські новини". У цій ситуації вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою й розпалювання ворожнечі щодо ромської національної меншини, зазначається в повідомленні прес-служби Денисової.

Раніше, у квітні цього року, повідомлялося про підпал табору ромів у Голосіївському парку в Києві

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