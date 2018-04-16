Скандал у драматичному театрі Констанца - до чого тут свастика?

"Безтактовно, дивно та неприйнятно" - із обуренням відреагували представники Німецько-ізраїльського товариства Боденського регіону та Товариства Констанца, що займається співробітництвом християн та євреїв, на афішу нового спектаклю драматичного театру південнонімецького міста.

Прем'єру п'єси Джорджа Таборі "Майн кампф" призначили на день народження Адольфа Гітлера, тому глядачам запропонували ще й зробити незвичний вибір. На вході до глядацької зали можна на знак солідарності з євреями, жертвами Голокосту, прикріпити до одягу зірку Давида або, натягнувши пов'язку зі свастикою, пройти до зали безкоштовно. У відкритому листі обидві організації - Німецько-ізраїльське товариство та Товариство Констанца - закликали до бойкоту заходу.



Публічне вибачення

Провокаційна, на думку широкої громадськості, ідея викликала великий резонанс, і суперечки щодо свободи театрального мистецтва знову потрапили на перші шпальти. Чи є у театру право закликати глядачів до показу заборонених у Німеччині нацистських символів у громадському закладі?

Директор театру Крістоф Нікс

За заявами, які були подані до прокуратури Констанца з вимогою заборонити проведення акцій, запланованих керівництвом театру, на даний час проводиться перевірка, підтвердив прес-секретар міської прокуратури.

Директор театру Крістоф Нікс (Christoph Nix), однак, відстоює свою ідею, посилаючись на складений на його прохання юридичний висновок, що офіційно підтверджує художньо-ознайомчу функцію загального задуму вистави. На його думку, мета акції - спроба показати глядачеві, наскільки легко можна зіграти на слабкостях людини, підкупити її. Адже це, переконаний Нікс, відіграє чималу роль і у ставленні до расизму: "І театр - це єдине місце, де з ним (з расизмом) можна безпосередньо зіткнутись".

У відповідь на численні скарги та протести директор театру публічно вибачився під час прес-конференції 17 квітня 2018 року. "Я щиро жалкую, що наших єврейських друзів і громадян образила наша постановка", - наголосив Нікс.

Режисер звинувачує у антисемітизмі

Режисер-постановник вистави - народжений у Туреччині німецький шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). У провокаційному зверненні до глядачів він бачить можливість розгорнути дискусію про посилену хвилю антисемітизму в Німеччині. За словами Сомунджу, треба встати на захист демократичної конституції країни: "Щоб цього досягнути, не можна перетворюватись на жертву та ховатись по закутках, де обмінюватись думками та очікуваннями можна лише в обмеженому колі однодумців. Ні, треба виходити на вулицю, діяти відкрито та сміливо, дивлячись в обличчя нашим політичним опонентам".

Режисер-постановник вистави - народжений у Туреччині німецький шоумен Сердар Сомунджу

За даними керівництва театру, бажаючих відвідати театр за безкоштовним квитком виявилось чимало. Однак на кожну з 14-ти запланованих вистав буде допущена лише обмежена кількість тих, хто готовий потрапити туди безкоштовно, запевнили організатори. Через суперечки, що виникли навколо прем'єри цієї сатири, ухвалено рішення посилити охорону. Крім того, відразу після вистави глядачі здадуть усі атрибути, отримані перед входом до зали.

"Перетинає усі межі"

Однак для мера міста Андреаса Ознера (Andreas Osner) ці заходи малопереконливі. "Якщо почуття нащадків народу, майже повіністю винищеного нацистами, зневажають так грубо та неприховано, - це перетинає усі межі", - заявив перший бургомістр Констанца в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії Südwestrundfunk (SWR).

Особливо фатальною, на думку критиків, є дата прем'єри - день народження Гітлера. За словами директора театру Крістофа Нікса, таке побажання висловив померлий у 2007 році його друг та автор п'єси "Майн кампф" Джордж Таборі.

У відповідь на "дивну пропозицію" режисера індивідуально обрати собі квиток, Німецько-ізраїльське товариство та Товариство Констанца запропонували свій, третій варіант - не купляти квитків на цю виставу взагалі, а отже - проігнорувати це дійство.