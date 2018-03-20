Скандал навколо Facebook: Цукерберг визнав ″помилки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Марк Цукерберг визнав помилку Facebook щодо збору персональних даних користувачів соцмережі компанією, яка працювала на штаб Дональда Трампа.
Коментуючи скандал навколо несанкціонованого збору даних користувачів Facebook компанією Cambridge Analytica, Марк Цукерберг у середу, 21 березня, визнав те, що соцмережа "припустилася помилок". Про це інформує агенція dpa.
Цукерберг зазначив, що інцидент підірвав довіру до Facebook людей, які ділилися з соцмережею своїми даними і очікували їхнього захисту. "Ми мусимо це виправити", - написав Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.
Керівник Facebook також розповів про плани вжити заходів щодо моніторингу підозрілих додатків і розробки засобів, за допомогою яких користувачі зможуть бачити, які додатки мають доступ до їхньої персональної інформації.
Нагадаємо, що згідно з повідомленнями ЗМІ британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.