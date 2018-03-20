Скандал навколо Facebook: Цукерберг визнав ″помилки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Коментуючи скандал навколо несанкціонованого збору даних користувачів Facebook компанією Cambridge Analytica, Марк Цукерберг у середу, 21 березня, визнав те, що соцмережа "припустилася помилок". Про це інформує агенція dpa.

Цукерберг зазначив, що інцидент підірвав довіру до Facebook людей, які ділилися з соцмережею своїми даними і очікували їхнього захисту. "Ми мусимо це виправити", - написав Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.

Керівник Facebook також розповів про плани вжити заходів щодо моніторингу підозрілих додатків і розробки засобів, за допомогою яких користувачі зможуть бачити, які додатки мають доступ до їхньої персональної інформації.

Нагадаємо, що згідно з повідомленнями ЗМІ британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.