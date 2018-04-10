Скандал з витоком даних у Facebook: як це сталося?

Останніми тижнями Facebook потрапив під масивну критику. Причина - британська компанія Cambridge Analytica незаконно отримала особисті дані більш ніж 87 мільйонів Facebook-користувачів в усьому світі. Через це нині соцмережа перебуває у кризі. Що і як саме відбувалось?

Скандал

Середина березня 2018 року: колишній співробітник британської компанії з аналізу даних Cambridge Analytica "злив" інформацію на широкий загал. Політична консалтингова фірма, яка працювала, поміж іншим, в передвиборній кампанії теперішнього президента США Дональда Трампа, роками збирала і використовувала дані мільйонів користувачів Facebook.

Розробник додатків збирав дані користувачів через додаток-опитування у соцмережі, пропонуючи юзерам скласти їхній психологічний портрет. А потім незаконно передавав їх до Cambridge Analytica. Пікантність ситуації полягає в тому, що сам Facebook знав про це з кінця 2015 року, але був впевнений, що дані будуть знищені і тому не інформував своїх користувачів про це.

Крістофер Уайлі, колишній співробітник Cambridge Analytica, який повідомив про маніпуляції компанії

Обурення

Політики як у Європі, так і в США з обуренням відреагували на цю новину. Швидко з'явились заклики до більш суворого регулювання захисту даних в інтернеті. Британська служба захисту даних конфіскувала дані з Cambridge Analytica. Але і досі не можливо точно знати, яка саме інформація потрапила в руки фахівців Cambridge Analytica.

Визнання провини

Протягом кількох тижнів глобальна хвиля обурення на адресу Facebook не спадала. Засновник і керівник компанії Марк Цукерберг спершу намагався персонально оминути хвилю невдоволення і мало спілкувався з медіа. Пізніше він розпочав кампанію вибачення: у особистому блозі та підчас конференцій з журналістами він визнав - "це була наша помилка". Facebook недостатньо зробив для захисту своїх користувачів, сказав керівник соцмережі. Цукерберг пообіцяв суворішу конфіденційність користувачів у майбутньому.

Персональна провина

Кампанія, що почалась визнанням спільної вини за Facebook, тепер перейшла у стадію персональної відповідальності."Це була моя помилка", - говорить Марк Цукерберг. За словами засновника популярної соцмережі, він несе відповідальність за все, що трапляється з Facebook. Разом з тим Цукерберг підкреслює, що він все ще є правильною людиною для того, щоб очолювати Facebook, оскільки він вчиться на своїх помилках.

"Гонка озброєнь"

У вівторок, 10 квітня, американські сенатори протягом близько п'яти годин ставили питання Марку Цукербергу в Конгресі. Відповідаючи на них, засновник Facebook наголосив, що соцмережі важко захищатись від "фейкових новин, втручання ззовні у вибори та мови ненависті", а також зберігати конфіденційність даних. Цукерберг назвав це гонкою озброєнь. Він також оголосив про намір перевірити всі додатки, які мають доступ до даних користувачів. Компанія має можливість заборонити розміщення додатків на платформі, зазначив Цукерберг.

Вибачення

Від визнання провини Facebook перейшов до конкретних контрзаходів. Згідно з заявами компанії, Facebook суттєво звузив доступ розробників додатків до інформації користувачів. Окрім того, юзерам надали більше можливостей захистити свою приватність відповідно до Загальних положень про захист даних ЄС.

В майбутньому під час персоналізації реклами Facebook більше не буде використовувати інформацію зовнішніх ділерів даних. Будь-хто, хто бажатиме розмістити політичну рекламу, муситиме підтвердити свою ідентичність та місце розташування - це повинно запобігти таким маніпуляціям, як пропаганда з Росії під час президентської кампанії у США у 2016 році.

Європейські правила захисту даних. Нарешті?

Крім того, з травня умови використання соцмережі мають бути адаптовані до Загальних положень захисту даних ЄС, що планувалося протягом довгого часу. Але це саме те, що Цукерберг відкинув у інтерв'ю на початку квітня - усесвітнє застосування нових правил захисту даних ЄС. Тоді, у своїх коментарях він вказував на те, що американські користувачі Facebook у майбутньому можуть бути у гірших умовах, ніж користувачі в Європейському Союзі. Положення ЄС щодо захисту даних загального характеру набере чинності у травні. Мета полягає в тому, щоб краще захистити особисті дані та зробити обробку даних компаніями більш уніфікованою. Якщо компанії порушують вимоги, вони стикаються з штрафом у розмірі до 20 мільйонів євро або до чотирьох відсотків їхніх рекламних продажів в усьому світі.

Армія тролів та можливі маніпуляції на виборах

На додаток до масштабних хвиль критики навколо скандалу даних з Cambridge Analytica Facebook зіштовхнувся і з іншою хвилею обурення: війська інтернет-тролів зловживали соцмережею під час американської виборчої кампанії. Зокрема, російська ферма тролів "Агенство інтернет-досліджень" намагалася масштабно, використовуючи фальшиві профілі, посилити соціальну напругу в США та підготувати сприятливе підґрунтя для кандидата-переможця Дональда Трампа.