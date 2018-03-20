 Ситник відмовився коментувати конфлікт з Холодницьким | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

Ситник відмовився коментувати конфлікт з Холодницьким

Директор НАБУ Артем Ситник назвав провокативними повідомлення ЗМІ про те, що бюро прослуховувало керівника САП Назара Холодницького.

Артем Ситник

Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не захотів коментувати повідомлення в українських ЗМІ щодо конфлікту між ним та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким. "На ці провокативні статті та заяви певних безвідповідальних журналістів я не маю ні можливості, ні, мабуть, морального права коментувати це", - зауважив Ситник у середу, 21 березня, під час виступу на круглому столі, організованому аналітичним центром EPC у приміщенні місії Канади при ЄС в Брюсселі.

Він порівняв цю ситуацію з тою, коли один з народних депутатів України звинувачував його у вбивстві. "Коли приїхали питати, чи вбивав я когось, мені важко просто коментувати це (...) Зараз складається ситуація, що хтось підштовхує до якихось коментарів", - цитує Ситника кореспондент DW.

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"На жаль, специфіка медійного простору в Україні така, що, не маючи жодного офіційного коментаря від уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, фантастичний роман просто відпочиває", - додав директор НАБУ. Щодо прослуховування Холодницького Ситник запропонував запитати самого керівника САП, що він знайшов у своєму кабінеті.

Водночас Ситник наголосив на тому, що співпраця між його бюро та САП триває. Як приклад він навів те, що у попередні два дні вони завершили розслідування кількох достатньо гучних справ, зокрема "щодо колишнього слідчого ГПУ, у якого була бійка з НАБУ". "На сьогодні детективи НАБУ розслідують, прокурори САП наглядають, і якщо хтось сподівається, що найближчим часом цей процес буде знищено чи взято під контроль кимось, - це не так просто. Я гарантую, що цього не допущу", - підсумував Ситник.

Нагадаємо, напередодні в Україні з'явилися повідомлення, що Назар Холодницький планує подати у відставку, зокрема через конфлікт з Ситником. Серед іншого, стверджувалося, що НАБУ організувало з дозволу суду прослуховування кабінету Холодницького.
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