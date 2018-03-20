Ситник відмовився коментувати конфлікт з Холодницьким | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не захотів коментувати повідомлення в українських ЗМІ щодо конфлікту між ним та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким. "На ці провокативні статті та заяви певних безвідповідальних журналістів я не маю ні можливості, ні, мабуть, морального права коментувати це", - зауважив Ситник у середу, 21 березня, під час виступу на круглому столі, організованому аналітичним центром EPC у приміщенні місії Канади при ЄС в Брюсселі.

Він порівняв цю ситуацію з тою, коли один з народних депутатів України звинувачував його у вбивстві. "Коли приїхали питати, чи вбивав я когось, мені важко просто коментувати це (...) Зараз складається ситуація, що хтось підштовхує до якихось коментарів", - цитує Ситника кореспондент DW.

"На жаль, специфіка медійного простору в Україні така, що, не маючи жодного офіційного коментаря від уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, фантастичний роман просто відпочиває", - додав директор НАБУ. Щодо прослуховування Холодницького Ситник запропонував запитати самого керівника САП, що він знайшов у своєму кабінеті.

Водночас Ситник наголосив на тому, що співпраця між його бюро та САП триває. Як приклад він навів те, що у попередні два дні вони завершили розслідування кількох достатньо гучних справ, зокрема "щодо колишнього слідчого ГПУ, у якого була бійка з НАБУ". "На сьогодні детективи НАБУ розслідують, прокурори САП наглядають, і якщо хтось сподівається, що найближчим часом цей процес буде знищено чи взято під контроль кимось, - це не так просто. Я гарантую, що цього не допущу", - підсумував Ситник.

Нагадаємо, напередодні в Україні з'явилися повідомлення, що Назар Холодницький планує подати у відставку, зокрема через конфлікт з Ситником. Серед іншого, стверджувалося, що НАБУ організувало з дозволу суду прослуховування кабінету Холодницького.