Сирія: сили Асада відбили в ІД район на півдні Дамаска

Сирійські збройні сили зміцнили свої позиції на південних околицях столиці країни Дамаска, повідомили у неділю, 29 квітня, в базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає агентство dpa. За даними центру, який спирається на мережу інформаторів, після запеклих сутичок із бойовиками "Ісламської держави" (ІД) підрозділи режиму Башара Асада напередодні ввечері відбили в ІД більшу частину району Кадам на півдні столиці країни.

Фотокореспондент AFP напередодні повідомляв, що над районом Кадам здіймалися стовпи диму, сирійська армія вела вогонь з танків.

У центрі моніторингу зазначають, що від початку наступальної операції урядових сил на Кадам 19 квітня внаслідок авіаударів та посилених обстрілів району загинули 36 цивільних, з них 17 - у розташованому поруч палестинському таборі біженців Ярмук.

ІД контролювала район Кадам упродовж місяця. Окрім того, ІД з 2015 року зберігає позиції у сусідньому районі Хаджар аль-Асвад і палестинському таборі біженців Ярмук. За даними центру моніторингу, війська Асада намагаються розділити ці дві території, аби поступово відбити їх, як це було минулого місяця у районі Східна Гута, який контролювали опозиційні до режиму Асада збройні угруповання. Південні околиці Дамаска - останні райони столиці, які не перебувають під контролем уряду.

За даними центру моніторингу, ІД сьогодні контролює менше чотирьох відсотків території Сирії - ісламістське угруповання втратило майже всі райони, які контролювало в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату".