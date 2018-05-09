Сирія - майданчик протистояння Ізраїлю та Ірану

Мешканці Хайфи на півночі Ізраїлю у вівторок, 8 травня, повідомляли про шум від перельотів важкої авіації, яка рухалася, вочевидь, далі у бік Сирії. Вже у вечірні години того ж дня сирійські державні ЗМІ повідомили про низку вибухів та стовпи диму на околицях Дамаска, у районі Ель-Кісва. Мішенню ударів, відповідальність за які у Дамаску поклали на Ізраїль, став склад зброї. Ізраїльська сторона наполягає, що він належав іранському Корпусу вартових ісламської революції. Унаслідок удару загинули щонайменше 15 осіб, із них, за даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, восьмеро громадян Ірану. Сирійські ЗМІ повідомляють, що вибухи були спричинені ракетними ударами, а дві ракети були перехоплені силами сирійської ППО.

Напружена тиша

Ізраїльська газета Haaretz зазначає, що останній удар по базі в районі Ель-Кісва, на південь від Дамаска, носив превентивний характер і став вже третім за останні 10 днів. Попередньо командування ізраїльської армії повідомило, що зафіксувало "виняткову активність іранських військових у Сирії". Уперше за тривалий час було віддано наказ про відкриття бомбосховищ на Голанських висотах, зайнятих і згодом анексованих Ізраїлем після перемоги у "Шестиденній війні" 1967 року. Крім того, у районі були розгорнуті комплекси протиповітряної оборони - американські батареї Patriot та ізраїльські "Залізні куполи". У середу, 9 травня, у регіоні зберігається тиша, але напруження не зменшується.

Ізраїльські офіцери на кордоні з Сирією (архівне фото)

Упродовж останніх днів ізраїльська армія публічно заявляла, що готується до масованого ракетного обстрілу з боку Сирії, але організованого Іраном. У Тегерані раніше пообіцяли відповісти на попередню атаку на авіабазу "T4" у Сирії 30 квітня, коли загинули семеро іранських військових і, за даними ЗМІ, було знищено близько 200 ракет. Це стало найбільшим прямим зіткненням Ізраїлю та Ірану на сирійській території.

За оцінками ізраїльських військових та оглядачів, Іран відтоді планує завдати ракетного обстрілу з території Сирії, але використовуючи для цього бійців одного із шиїтських угруповань-союзників армії сирійського президента Башара Асада, щоби уникнути прямої відповідальності та розростання конфлікту. У лютому ізраїльська армія заявила про перехоплення запущеного з Сирії іранського безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Згодом надійшла інформація, що літальний апарат містив зброю і був відправлений для здійснення диверсії проти об'єкта на ізраїльській території.

Кінцева мета - вихід Ірану з Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у середу, 9 травня, відбув до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Офіційним приводом для візиту стала участь у параді з нагоди Дня Перемоги на Красній площі. "З огляду на те, що відбувається зараз у Сирії, необхідно продовжити координацію у галузі безпеки між Ізраїлем та Росією", - сказав Нетаньяху. Експертка тель-авівського Інституту досліджень національної безпеки (INSS) Емілі Ландау вважає, що Нетаньяху може закликати Росію скористатися своїм впливом, аби "приструнити" Іран.

Як відомо, в Ізраїлі обіцяють не допустити того, щоби Сирія стала майданчиком для атак іранців проти Ізраїлю. За словами ізраїльського міністра розвідки Ісраеля Каца, кінцевою метою урядової стратегії є те, щоб витіснити Іран із Сирії, але обійтися без війни. "Ми хочемо змусити іранців прийняти рішення про стратегічний вихід із Сирії", - заявив урядовець в інтерв'ю місцевим ЗМІ.