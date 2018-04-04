Сирію звинувачують у новій хімічній атаці в Східній Гуті

Під час атаки сил режиму Башара Асада у районі Східна Гута, що поблизу сирійської столиці Дамаска, було застосовано хімічну зброю. Про це повідомляють представники благодійної організації "Білі шоломи". За їхніми даними, з гелікоптера ввечері в суботу, 7 квітня, було скинуто бочкову бомбу з хімікатами. Через це загинули щонайменше 150 осіб і ще понад тисяча дістали поранення. За даними організації, в укриттях задихнулися цілі сім'ї, число жертв постійно зростає. На своїй сторінці в Twitter "Білі каски" виклали фотографії імовірних жертв хімічної атаки.

Водночас відрізняються дані інших об'єднань. Гуманітарна організація UOSSM повідомляє про щонайменше 25 загиблих і понад 500 поранених. За даними бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб.

Дамаск заявляє про дезінформацію

Сирійське інформаційне агентство Sana спростувало повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном. Раніше повідомлялося, що сирійська армія за підтримки російської авіації увійшла на територію міста Дума.

Закликати Росію до відповіді

Представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон уважно стежить за новинами про імовірний новий випадок застосування хімічної зброї в Сирії. Якщо ці повідомлення підтвердяться, то буде потрібно негайна відповідь світової спільноти, йдеться в заяві Нойєрт, оприлюдненій 7 квітня.

У документі зазначається, що до відповіді потрібно буде закликати і Росію. "Режим Асада і його прихильники повинні бути притягнуті до відповідальності, а будь-яким подальшим подібним атакам слід негайно запобігти. Росія з її непохитною підтримкою режиму, в кінцевому рахунку, несе відповідальність за ці звірячі атаки, за удари по незліченних мирних жителях і за придушення хімічною зброєю найбільш вразливих груп в Сирії", - йдеться в документі.

У заяві Нойєрт також підкреслюється, що, "захищаючи свого союзника Сирію, Росія порушує свої зобов'язання перед ООН як базовий гарант безпеки". "Росія зрадила Конвенцію про заборону хімічної зброї та резолюцію Ради Безпеки ООН за номером 2118. Захист Росією режиму Асада і нездатність зупинити застосування хімічної зброї в Сирії ставить під питання її відданість мирному врегулюванню в цій країні в цілому, а також пріоритетам щодо нерозповсюдження (зброї масового знищення - Ред.) ", - зазначила представниця американського Держдепу.