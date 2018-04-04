 Сирію звинувачують у новій хімічній атаці в Східній Гуті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

Сирію звинувачують у новій хімічній атаці в Східній Гуті

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться.

Бомбардування Східної Гути

Бомбардування Східної Гути

Під час атаки сил режиму Башара Асада у районі Східна Гута, що поблизу сирійської столиці Дамаска, було застосовано хімічну зброю. Про це повідомляють представники благодійної організації "Білі шоломи". За їхніми даними, з гелікоптера ввечері в суботу, 7 квітня, було скинуто бочкову бомбу з хімікатами. Через це загинули щонайменше 150 осіб і ще понад тисяча дістали поранення. За даними організації, в укриттях задихнулися цілі сім'ї, число жертв постійно зростає. На своїй сторінці в Twitter "Білі каски" виклали фотографії імовірних жертв хімічної атаки.

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Дума залишається останнім містом у Східній Гуті, що контролюють повстанці. Після багатьох днів відносного затишшя авіаудари знову призводять до великої кількості загиблих, повідомляють спостерігачі. (07.04.2018)

У сирійській провінції Ідліб від застосування бойових отруйних речовин постраждало не менше 11 осіб. Симптоми жертв указують на використання хлору, запевняють у благодійних організаціях. (05.02.2018)

Водночас відрізняються дані інших об'єднань. Гуманітарна організація UOSSM повідомляє про щонайменше 25 загиблих і понад 500 поранених. За даними бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб.

Дамаск заявляє про дезінформацію

Сирійське інформаційне агентство Sana спростувало повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном. Раніше повідомлялося, що сирійська армія за підтримки російської авіації увійшла на територію міста Дума.

Закликати Росію до відповіді

Представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон уважно стежить за новинами про імовірний новий випадок застосування хімічної зброї в Сирії. Якщо ці повідомлення підтвердяться, то буде потрібно негайна відповідь світової спільноти, йдеться в заяві Нойєрт, оприлюдненій 7 квітня.

У документі зазначається, що до відповіді потрібно буде закликати і Росію. "Режим Асада і його прихильники повинні бути притягнуті до відповідальності, а будь-яким подальшим подібним атакам слід негайно запобігти. Росія з її непохитною підтримкою режиму, в кінцевому рахунку, несе відповідальність за ці звірячі атаки, за удари по незліченних мирних жителях і за придушення хімічною зброєю найбільш вразливих груп в Сирії", - йдеться в документі.

У заяві Нойєрт також підкреслюється, що, "захищаючи свого союзника Сирію, Росія порушує свої зобов'язання перед ООН як базовий гарант безпеки". "Росія зрадила Конвенцію про заборону хімічної зброї та резолюцію Ради Безпеки ООН за номером 2118. Захист Росією режиму Асада і нездатність зупинити застосування хімічної зброї в Сирії ставить під питання її відданість мирному врегулюванню в цій країні в цілому, а також пріоритетам щодо нерозповсюдження (зброї масового знищення - Ред.) ", - зазначила представниця американського Держдепу.

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  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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