Сирійські урядові ЗМІ: останні бойовики на околицях Дамаска здалися Асаду
Обстріли територій під Дамаском тривають. Урядові ЗМІ, утім, кажуть, що противники Асада здалися і погодилися залишити анклави біля столиці.
Дим над Ярмуком, 20 квітня 2018 року
Державні ЗМІ Сирії у п'ятницю, 20 квітня, повідомили, що останні представники опозиційних угруповань після тривалого конфлікту погодилися залишити околиці столиці країни Дамаска. Противників режиму президента Башара Асада примушували до цього обстрілами з повітря, вони тривали й цього дня, повідомляють як урядові медіа, так і базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, зазначає Reuters.
Ідеться переважно про контрольовані бойовиками "Ісламської держави" та "Фронту аль-Нусра" території Ярмука, колись найбільшого палестинського табору в Сирії, звідки втекла більшість населення. Раніше сирійський уряд висунув їм ультиматум: упродовж 48 годин джихадисти мали залишити контрольований ними з 2015 року анклав. Ця територія набагато менша за район Східна Гута, звідки сирійські урядові війська нещодавно витіснили бойовиків ісламістських угруповань "Джейш аль-Іслам", "Ахрар аш-Шам" та "Файлак ар-Рахман".
Розслідування імовірної хімічної атаки ускладнене
Доступ міжнародних експертів до місця імовірної хімічної атаки поблизу Дамаска тим часом досі залишається заблокованим. Франція, як і в США, звинувачують у цьому уряд Сирії та Росію, яка його підтримує. "Схоже, ці дії спрямовані на те, щоб уможливити замітання слідів та знищення доказів, пов'язаних із хімічною атакою", - цитує dpa главу МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана.
Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на сирійське місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти.
Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.
Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Бомбардування Східної Гути в Сирії
За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.
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Останній анклав під контролем повстанців
Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.
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Зона деескалації
Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.
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Жертви серед мирного населення
Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
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Підготовка до наземної операції
За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.
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У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.
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Пораненим необхідна термінова евакуція
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.
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В ООН засудили артобстріли
Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.
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Військові злочини сирійського режиму і його союзників
Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.