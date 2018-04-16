 Сирійські урядові ЗМІ: останні бойовики на околицях Дамаска здалися Асаду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Сирійські урядові ЗМІ: останні бойовики на околицях Дамаска здалися Асаду

Обстріли територій під Дамаском тривають. Урядові ЗМІ, утім, кажуть, що противники Асада здалися і погодилися залишити анклави біля столиці.

Дим над Ярмуком, 20 квітня 2018 року

Дим над Ярмуком, 20 квітня 2018 року

Державні ЗМІ Сирії у п'ятницю, 20 квітня, повідомили, що останні представники опозиційних угруповань після тривалого конфлікту погодилися залишити околиці столиці країни Дамаска. Противників режиму президента Башара Асада примушували до цього обстрілами з повітря, вони тривали й цього дня, повідомляють як урядові медіа, так і базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, зазначає Reuters.

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Вашингтон вбачає у діях Москви та Дамаска намагання приховати сліди хімічної атаки у місті Дума. Експертам ОЗХЗ перешкоджають працювати на місці, кажуть у Держдепартаменті США.

Дамаск висунув ультиматум бойовикам "Ісламської держави": упродовж 48 годин залишити контрольований ними анклав навколо табору Ярмук поблизу сирійської столиці. (19.04.2018)

В анклаві Східна Гута не лишилося непідконтрольних уряду Башара Асада районів, заявили в Дамаску. Останнім містом, що перейшло під контроль урядових військ, була Дума. (15.04.2018)

Ідеться переважно про контрольовані бойовиками "Ісламської держави" та "Фронту аль-Нусра" території Ярмука, колись найбільшого палестинського табору в Сирії, звідки втекла більшість населення. Раніше сирійський уряд висунув їм ультиматум: упродовж 48 годин джихадисти мали залишити контрольований ними з 2015 року анклав. Ця територія набагато менша за район Східна Гута, звідки сирійські урядові війська нещодавно витіснили бойовиків ісламістських угруповань "Джейш аль-Іслам", "Ахрар аш-Шам" та "Файлак ар-Рахман". 

Розслідування імовірної хімічної атаки ускладнене

Доступ міжнародних експертів до місця імовірної хімічної атаки поблизу Дамаска тим часом досі залишається заблокованим. Франція, як і в США, звинувачують у цьому уряд Сирії та Росію, яка його підтримує. "Схоже, ці дії спрямовані на те, щоб уможливити замітання слідів та знищення доказів, пов'язаних із хімічною атакою", - цитує dpa главу МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на сирійське місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

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  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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