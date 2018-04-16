Сирійські урядові ЗМІ: останні бойовики на околицях Дамаска здалися Асаду

Державні ЗМІ Сирії у п'ятницю, 20 квітня, повідомили, що останні представники опозиційних угруповань після тривалого конфлікту погодилися залишити околиці столиці країни Дамаска. Противників режиму президента Башара Асада примушували до цього обстрілами з повітря, вони тривали й цього дня, повідомляють як урядові медіа, так і базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, зазначає Reuters.

Ідеться переважно про контрольовані бойовиками "Ісламської держави" та "Фронту аль-Нусра" території Ярмука, колись найбільшого палестинського табору в Сирії, звідки втекла більшість населення. Раніше сирійський уряд висунув їм ультиматум: упродовж 48 годин джихадисти мали залишити контрольований ними з 2015 року анклав. Ця територія набагато менша за район Східна Гута, звідки сирійські урядові війська нещодавно витіснили бойовиків ісламістських угруповань "Джейш аль-Іслам", "Ахрар аш-Шам" та "Файлак ар-Рахман".

Розслідування імовірної хімічної атаки ускладнене

Доступ міжнародних експертів до місця імовірної хімічної атаки поблизу Дамаска тим часом досі залишається заблокованим. Франція, як і в США, звинувачують у цьому уряд Сирії та Росію, яка його підтримує. "Схоже, ці дії спрямовані на те, щоб уможливити замітання слідів та знищення доказів, пов'язаних із хімічною атакою", - цитує dpa главу МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на сирійське місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.