 Сирійські урядові війська евакуювалися з аеропортів та авіабаз - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

Сирійські урядові війська евакуювалися з аеропортів та авіабаз - спостерігачі

Через загрозу американського ракетного обстрілу сирійські військові евакуювалися з аеропортів та авіабаз країни. Дамаск називає погрози Дональда Трампа "безглуздими".

Сирійська авіабаза

Одна із сирійський авіабаз в провінції Хомс (архівне фото)

Війська сирійського правителя Башара Асада та його союзники провели евакуацію з аеропортів та авіабаз країни. Про це в середу, 11 квітня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі посилаються на мережу власних інформаторів. Масштабна евакуація відбулася через погрози з боку США завдати ракетного удару по Сирії у відповідь на можливу хімічну атаку в Східній Гуті, кажуть спостерігачі.

DW.COM

У відповідь на заяву російського дипломата про готовність Росії збити будь-які ракети, випущені по Сирії, президент США Дональд Трамп пообіцяв ракетний обстріл підконтрольних Башару Асаду територій. (11.04.2018)

У відповідь на можливу хімічну атаку в місті Дума в Східній Гуті США не виключають застосування військової сили проти сирійського правителя Башара Асада, застеріг президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. (09.04.2018)

Есмінець ВМС США Donald Cook підійшов на відстань 100 кілометрів від берегів Сирії. Спостерігачі повідомляють про готовність сирійської армії до евакуації. (10.04.2018)

Тим часом у міністерстві закордонних справ Сирії назвали останні погрози президента США Дональда Трампа щодо ракетного удару "безглуздою ескалацією". Також офіційний Дамаск звинуватив уряд США у "підтримці тероризму" в Сирії, передає інформагенція AFP. "Терористами" сирійський режим вважає всі ворожі до себе збройні угруповання.

В Анкарі кажуть про "вуличну бійку" між США та РФ

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим 11 квітня закликав Сполучені Штати та Росію припинити "вуличну бійку". Про це Їлдирим заявив у ефірі одного з турецьких телеканалів. "Це - вулична бійка. Вони б'ються, мов вуличні задираки. Але хто розплачуватиметься за це? - Цивільне населення", - сказав турецький прем'єр. Він також вказав на важливість припинити суперечки, зосередившись натомість на лікуванні "ран регіону".

Нагадаємо, раніше цього дня президент США Дональд Трамп пообіцяв Росії, що незабаром в Сирію прилетять "нові" та "розумні" американські ракети. В такий спосіб Трамп має намір відреагувати на можливу хімічну атаку військ Башара Асада під час бомбардувань у Східній Гуті.
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