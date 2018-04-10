Сирійські урядові війська евакуювалися з аеропортів та авіабаз - спостерігачі

Війська сирійського правителя Башара Асада та його союзники провели евакуацію з аеропортів та авіабаз країни. Про це в середу, 11 квітня, повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі посилаються на мережу власних інформаторів. Масштабна евакуація відбулася через погрози з боку США завдати ракетного удару по Сирії у відповідь на можливу хімічну атаку в Східній Гуті, кажуть спостерігачі.

Тим часом у міністерстві закордонних справ Сирії назвали останні погрози президента США Дональда Трампа щодо ракетного удару "безглуздою ескалацією". Також офіційний Дамаск звинуватив уряд США у "підтримці тероризму" в Сирії, передає інформагенція AFP. "Терористами" сирійський режим вважає всі ворожі до себе збройні угруповання.

В Анкарі кажуть про "вуличну бійку" між США та РФ

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим 11 квітня закликав Сполучені Штати та Росію припинити "вуличну бійку". Про це Їлдирим заявив у ефірі одного з турецьких телеканалів. "Це - вулична бійка. Вони б'ються, мов вуличні задираки. Але хто розплачуватиметься за це? - Цивільне населення", - сказав турецький прем'єр. Він також вказав на важливість припинити суперечки, зосередившись натомість на лікуванні "ран регіону".

Нагадаємо, раніше цього дня президент США Дональд Трамп пообіцяв Росії, що незабаром в Сирію прилетять "нові" та "розумні" американські ракети. В такий спосіб Трамп має намір відреагувати на можливу хімічну атаку військ Башара Асада під час бомбардувань у Східній Гуті.