 Сирійські повстанці і цивільні особи залишають Східну Гуту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Сирійські повстанці і цивільні особи залишають Східну Гуту

Сотні осіб, включаючи сирійських повстанців та членів їхніх сімей, покинули Східну Гуту та вирушили до провінції Ідліб. Сили Башара Асада тим часом взяли під контроль близько 90 відсотків території Східної Гути.

Евакуація зі Східної Гути

Евакуація зі Східної Гути

Сирійські повстанці та цивільні особи залишають регіон Східна Гута поблизу столиці Сирії Дамаска. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, евакуація розпочалась увечері в суботу, 24 березня.

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Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб. (17.03.2018)

Представники угруповання "Ахрар аш-Шам" готові скласти зброю за умови безперешкодного відходу зі Східної Гути, повідомляє інформагенція Reuters. Ісламісти контролюють місто Хараста. (21.03.2018)

Автобуси із сотнями повстанців, членами їхніх сімей та іншими цивільним особами вирушили зі Східної Гути у напрямку регіону Ідліб на півночі Сирії, який досі контролюється силами, опозиційними до сирійського президента Башара Асада. Відступ повстанців є наслідком угоди, якої було досягнуто 23 березня між представниками ісламістського угруповання "Файлак ар-Рахман" і сирійської армії. Згідно з цією угодою, близько семи тисяч осіб мають покинути міста Арбін, Замалка, а також район Джобар, які контролювалися цим угрупованням.

Раніше схожу угоду про евакуацію уклало з сирійським режимом інше ісламістське угруповання "Ахрар аш-Шам", яке погодилося залишити місто Хараста. У результаті цього у суботу, 24 березня, сирійська армія та її союзники здобули повний контроль над цим містом.

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги регіону, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням. Від його початку, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб. Нині підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти щонайменше 90 відсотками території Східної Гути. За даними сирійських державних ЗМІ, протягом останніх кількох тижнів регіон покинуло понад 105 тисяч мирних жителів.

Karte Syrien kontrollierte Gebiete 19. März 2018 UKR

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