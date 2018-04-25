Сирійські повстанці погодилися покинути анклав поблизу Хомса

Сирійські повстанці, що утримують один з районів поблизу міста Хомс, у середу, 2 травня, погодилися евакуюватися. Про це повідомили в угрупованні Хезболла, що підтримує режим президента Башара Асада. "Сирійська армія та озброєні групи (повстанців. - Ред.) досягли угоди за російського посередництва щодо виходу озброєних груп", - цитує представників радикального руху "Хезболла" інформагенція Reuters.

Бійців повстанських угруповань та цивільних, які не згодні з урядом Башара Асада, відвезуть на територію, контрольовану повстанцями на півночі Сирії. Евакуація почнеться у суботу, 5 травня, повідомив представник повстанців.

Впродовж останніх кількох місяців сирійські повстанців втратили частину контрольованих ними територій. Зокрема, нещодавно вони погодилися залишити три населених пункти в районі Каламун, розташованого на схід від сирійської столиці Дамаска.