Сирійські повстанці погодилися залишити ще один район поблизу Дамаска

Сирійські повстанці погодилися залишити три населених пункти в районі Каламун, розташованого на схід від Дамаска. Про це в суботу, 21 квітня, повідомили сирійські державні ЗМІ. Речник одного з ворожих до Башара Асада угруповань розповів, що повстанці погодилися залишити цей район в обмін на гарантії безпеки після посилення бомбардувань та обстрілів з боку російський військ, що підтримують Асада, передає інформагенція Reuters.

Згідно з даними сирійського уряду, очікується, що 21 квітня з цього району вивезуть 3,2 тисячі бойовиків та членів їхніх родин. Загалом евакуація ворожих до Башара Асада бойовиків триватиме три дні. Після завершення евакуації три населених пункти району - Ер-Рухайба, Джейруд і Ен-Насирія - перейдуть під контроль урядових сил, передає інформагенція AP. Повстанців та їхні родини мають доправити до провінції Ідліб та міста Джараблус.

Район Каламун розташований на відстані 40 кілометрів від сирійської столиці. Тим часом повідомляється також про наступ сирійських військ на південні райони передмістя Дамаска, що поки що також контролюються сирійською опозицією.

Сирію обговорять на неформальній зустрічі Радбезу ООН

Тим часом стало відомо про намір представників 15 країн-членів Ради Безпеки ООН обговорити сирійське питання на робочій зустрічі. Неформальна зустріч, у якій візьме також участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відбудеться 21 квітня в Швеції, повідомляє інформагенція dpa.

