 Сирійські повстанці погодилися залишити ще один район поблизу Дамаска | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Сирійські повстанці погодилися залишити ще один район поблизу Дамаска

Уряд Сирії домовився з угрупованнями опозиційних до Башара Асада сил про виведення бойовиків з трьох населених пунктів району Каламун у провінції Дамаск в обмін на гарантії безпеки.

Передмістя Дамаска

Триває наступ військ Башара Асада на непідконтрольні сирійському уряду райони передмістя Дамаска

Сирійські повстанці погодилися залишити три населених пункти в районі Каламун, розташованого на схід від Дамаска. Про це в суботу, 21 квітня, повідомили сирійські державні ЗМІ. Речник одного з ворожих до Башара Асада угруповань розповів, що повстанці погодилися залишити цей район в обмін на гарантії безпеки після посилення бомбардувань та обстрілів з боку російський військ, що підтримують Асада, передає інформагенція Reuters.

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Дамаск висунув ультиматум бойовикам "Ісламської держави": упродовж 48 годин залишити контрольований ними анклав навколо табору Ярмук поблизу сирійської столиці. (19.04.2018)

Обстріли територій під Дамаском тривають. Урядові ЗМІ, утім, кажуть, що противники Асада здалися і погодилися залишити анклави біля столиці. (20.04.2018)

Згідно з даними сирійського уряду, очікується, що 21 квітня з цього району вивезуть 3,2 тисячі бойовиків та членів їхніх родин. Загалом евакуація ворожих до Башара Асада бойовиків триватиме три дні. Після завершення евакуації три населених пункти району - Ер-Рухайба, Джейруд і Ен-Насирія - перейдуть під контроль урядових сил, передає інформагенція AP. Повстанців та їхні родини мають доправити до провінції Ідліб та міста Джараблус.

Район Каламун розташований на відстані 40 кілометрів від сирійської столиці. Тим часом повідомляється також про наступ сирійських військ на південні райони передмістя Дамаска, що поки що також контролюються сирійською опозицією.

Сирію обговорять на неформальній зустрічі Радбезу ООН

Тим часом стало відомо про намір представників 15 країн-членів Ради Безпеки ООН обговорити сирійське питання на робочій зустрічі. Неформальна зустріч, у якій візьме також участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відбудеться 21 квітня в Швеції, повідомляє інформагенція dpa.
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