Сирійські ЗМІ повідомили про ракетний удар в Хомсі

Сирійські сили протиповітряної оборони начебто відбили ракетну атаку, спрямовану на військову базу Шайрат в провінції Хомс. Про це у вівторок, 17 квітня, повідомили сирійські державні ЗМІ. Як стверджується, випущені ракети були збиті сирійськими ППО. Офіційної заяви про те, хто міг скоїти обстріл, не було. Також не надходила інформація про кількість збитих ракет.

Водночас сирійські військові джерела заперечили інформацію про ракетний обстріл бази Шайрат, інформує агенція dpa. Сирійські ППО були приведені в стан повної бойової готовності у зв'язку із загрозою удару, проте тривога виявилася помилковою. Заперечили ракетний удар по базі Шайрат і російські джерела, повідомили в "Інтерфакс".

Військовий аеродром Шайрат вже був торік ціллю авіаударів ракетами "Томагавк" з боку США. Удар було здійснено у відповідь на хімічну атаку у квітні 2017-го на місто Хан-Шейхун, що в провінції Ідліб, внаслідок якої загинули близько 80 людей.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня 2018 року Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Це удар став відповіддю західних союзників на ймовірне застосування 7 квітня 2018 року хімічної зброї в місті Дума. Там, за інформацією гуманітарних організацій, загинули десятки мирних жителів, сотні - звернулися до лікарень.