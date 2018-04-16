 Сирійські ЗМІ повідомили про прибуття експертів ОЗХЗ в Думу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Сирійські ЗМІ повідомили про прибуття експертів ОЗХЗ в Думу

Експерти ОЗХЗ приїхали в сирійське місто Думу для розслідування ймовірної хімічної атаки, повідомили сирійські ЗМІ. В організації цю інформацію поки що не підтвердили.

Державна сирійська інформагенція SANA повідомила про приїзд ОЗХЗ до Думи

Державна сирійська інформагенція SANA повідомила про приїзд ОЗХЗ до Думи

Сирійські державні ЗМІ заявили, що у вівторок, 17 квітня, експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки. "Експерти з комітету з хімічної зброї увійшли до міста Дума", - повідомила державна інформагенція SANA.

В ОЗХЗ поки що не прокоментували цю інформацію.

Експерти організації прибули до столиці Сирії Дамаска ще у суботу, 14 квітня, але досі не отримували доступу до міста Дума. Західні країни закинули сирійському уряду і Росії, яка його підтримує, навмисне затягування процесу. У Москві закиди відкинули, пояснивши затримку прибуття експертів хиткою безпековою ситуацією. Постійний представник США в ОЗХЗ Кеннет Уорд також заявив, що Росія могла знищити докази на місці ймовірної хімічної атаки в Думі. Зі схожою заявою виступили і французькому МЗС.

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За даними дипломатів, Росія та Сирія не пускають експертів ОЗХЗ в місто Дума для розслідування ймовірної хіматаки. РФ заперечує це, а також каже, що експерти зможуть поїхати туди в середу, 18 квітня. (16.04.2018)

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.
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