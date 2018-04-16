Сирійські ЗМІ повідомили про прибуття експертів ОЗХЗ в Думу

Сирійські державні ЗМІ заявили, що у вівторок, 17 квітня, експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки. "Експерти з комітету з хімічної зброї увійшли до міста Дума", - повідомила державна інформагенція SANA.

В ОЗХЗ поки що не прокоментували цю інформацію.

Експерти організації прибули до столиці Сирії Дамаска ще у суботу, 14 квітня, але досі не отримували доступу до міста Дума. Західні країни закинули сирійському уряду і Росії, яка його підтримує, навмисне затягування процесу. У Москві закиди відкинули, пояснивши затримку прибуття експертів хиткою безпековою ситуацією. Постійний представник США в ОЗХЗ Кеннет Уорд також заявив, що Росія могла знищити докази на місці ймовірної хімічної атаки в Думі. Зі схожою заявою виступили і французькому МЗС.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки й діти, відзначають активісти.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.