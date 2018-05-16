Сирійські війська увійшли в табір Ярмук після евакуації бойовиків ІД

Бойовики угруповання "Ісламська держава" (ІД) у понеділок, 21 травня, завершили евакуацію з анклаву навколо табору біженців Ярмук, що на півдні сирійської столиці Дамаска. Про це повідомив Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини. "Евакуацію завершено, 32 автобуси вивезли у неділю та понеділок з півдня Дамаска 1600 осіб, включно з бойовиками ІД та їхніми родичами", - зазначив керівник центру Рамі Абдель Рахман, цитує агентство AFP.

Він додав, що сирійські військові увійшли до району, який утримували бойовики, та почали операцію із зачистки, оскільки там можуть залишатися "сплячі" осередки терористів.

Тим часом державне телебачення Сирії повідомляє про продовження боїв між сирійськими урядовими військами та бойовиками ІД у районі Хаджар-Асвад, що на південь від Ярмука. Як пише інформагенція "Інтерфакс", у Дамаску спростовують, що перемир'я, яке тривало два дні у районах Кадам, Тадамун і Хаджар-Асвад, було використано для евакуації терористів - державні медіа стверджують, що евакуйовано було лише цивільних. Раніше на державних каналах наголошували, що жодних домовленостей про евакуацію з бойовиками уряд не мав.

За даними спостерігачів, автобуси із бойовиками попрямували на схід - у пустельні райони, де ІД і досі контролює частину територій.