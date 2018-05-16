 Сирійські війська увійшли в табір Ярмук після евакуації бойовиків ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Сирійські війська увійшли в табір Ярмук після евакуації бойовиків ІД

У анклаві навколо табору біженців Ярмук сирійські військові почали операцію із зачистки. Державні ЗМІ Сирії заперечують, що бойовики евакуювалися разом з цивільними.

Вулиця в районі табору Ярмук на півдні Дамаска

Вулиця в районі табору Ярмук на півдні Дамаска

Бойовики угруповання "Ісламська держава" (ІД) у понеділок, 21 травня, завершили евакуацію з анклаву навколо табору біженців Ярмук, що на півдні сирійської столиці Дамаска. Про це повідомив Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини. "Евакуацію завершено, 32 автобуси вивезли у неділю та понеділок з півдня Дамаска 1600 осіб, включно з бойовиками ІД та їхніми родичами", - зазначив керівник центру Рамі Абдель Рахман, цитує агентство AFP.

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Спостерігачі повідомляють про евакуацію бойовиків "Ісламської держави" з анклаву навколо табору біженців Ярмук. Джерела серед військових раніше заперечували наявність домовленостей між урядом і терористами. (20.05.2018)

Він додав, що сирійські військові увійшли до району, який утримували бойовики, та почали операцію із зачистки, оскільки там можуть залишатися "сплячі" осередки терористів.

Тим часом державне телебачення Сирії повідомляє про продовження боїв між сирійськими урядовими військами та бойовиками ІД у районі Хаджар-Асвад, що на південь від Ярмука. Як пише інформагенція "Інтерфакс", у Дамаску спростовують, що перемир'я, яке тривало два дні у районах Кадам, Тадамун і Хаджар-Асвад, було використано для евакуації терористів - державні медіа стверджують, що евакуйовано було лише цивільних. Раніше на державних каналах наголошували, що жодних домовленостей про евакуацію з бойовиками уряд не мав.

За даними спостерігачів, автобуси із бойовиками попрямували на схід - у пустельні райони, де ІД і досі контролює частину територій.

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