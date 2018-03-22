 Сирійський уряд повідомив про захоплення міста Хараста в Східній Гуті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Сирійський уряд повідомив про захоплення міста Хараста в Східній Гуті

Одне з найважливіших міст анклаву Східна Гута - Хараста - перейшло під контроль військ сирійського правителя Башара Асада, повідомили в Дамаску. Раніше з міста евакуювали бойовиків опозиції та цивільних.

Сирійський уряд повідомив про захоплення міста Хараста в Східній Гуті

Місто Хараста під час бойових дій (арівхе фото)

Сирійська влада оголосила відновлення контролю над розташованим у анклаві Східна Гута містом Хараста. Відповідне повідомлення поширила урядова агенція новин SANA. За даними інформагентства, вірні сирійському правителю війська та їхні союзники розпочали розчистку вулиць міста від барикад та укріплень. Це має полегшити роботу саперів задля пошуку вибухонебезпечних предметів і розмінування, передає dpa.

Переходу Харасти під контроль Асада передувала евакуація з міста останньої групи бойовиків ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам" та членів їхніх родин. Це відбулося в рамках досягнутої раніше угоди з сирійським урядом про вихід ісламістів з міста гуманітарним коридором у обмін на гарантії безпеки. Бойовиків опозиційного до Асада угруповання перевезли до районів північно-західної провінції Ідліб, що контролюється опозицією.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини (SOHR), упродовж останніх двох днів Харасту залишило не менше 4,7 тисячі людей, у тому числі й 1,3 тисячі повстанців. Водночас у міністерстві оборони Росії повідомили про виведення протягом останньої доби з Харасти 3084 бойовиків та членів їхніх сімей. Всього з Харасти в провінцію Ідліб вивезено 4979 осіб зазначили в російському оборонному відомстві, передає інформагенція "Інтерфакс".

Сирійський уряд повідомив про захоплення міста Хараста в Східній Гуті

Автобуси для евакуації з Харасти бойовиків та членів їхніх сімей, 23 березня

Тим часом розпочатий з середини лютого наступ військ Башара Асада та його союзників на Східну Гуту триває. За інформацією SOHR, на даний момент сили Асада, яких підтримують російські військові, контролюють як мінімум 90 відсотків території анклаву. Спостерігачі посилаються на мережу власних інформаторів. Незалежних підтверджень цієї інформації поки не надходило. Водночас російські військові повідомили, що гуманітарними коридорами для виходу з анклаву скористалося вже понад 103 тисяч жителів Східної Гути.

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  • Останній анклав під контролем повстанців

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  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

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  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

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  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

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    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


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