Сирійський уряд висловив готовність до переговорів з повстанцями в Думі - ЗМІ

Уряд Сирії хоче найближчим часом розпочати переговори із бійцями ісламістського повстанського угруповання "Джейш аль-Іслам" у регіоні Східна Гута. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ в неділю, 8 квітня, з посиланням на речника уряду. Раніше угруповання саме просило про переговори. "Джейш аль-Іслам" частково контролює місто Дума у Східній Гуті. Решта цього регіону впродовж останніх тижнів перейшла під контроль урядових військ.

Як повідомлялося, раніше, 1 квітня, представники Росії заявляли, що домовилися про евакуацію повстанців і цивільних осіб з міста Дума. Наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Нещодавно представники гуманітарних організацій звинуватили сирійський уряд у використанні хімічної зброї під час бомбардувань Думи. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб.