 Сирійський уряд висловив готовність до переговорів з повстанцями в Думі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сирійський уряд висловив готовність до переговорів з повстанцями в Думі - ЗМІ

Дамаск висловив бажання вести переговори з угрупованням "Джейш аль-Іслам" у Східній Гуті. Про це повідомляють державні ЗМІ.

Руїни Східної Гути, 7 квітня

Руїни Східної Гути, 7 квітня

DW.COM

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться. (08.04.2018)

Росія домовилась із сирійськими повстанцями про їхню евакуацію із міста Дума в Східній Гуті. Це останнє непідконтрольне режиму Башара Асада місто в регіоні. (01.04.2018)

Уряд Сирії хоче найближчим часом розпочати переговори із бійцями ісламістського повстанського угруповання "Джейш аль-Іслам" у регіоні Східна Гута. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ в неділю, 8 квітня, з посиланням на речника уряду. Раніше угруповання саме просило про переговори. "Джейш аль-Іслам" частково контролює місто Дума у Східній Гуті. Решта цього регіону впродовж останніх тижнів перейшла під контроль урядових військ.

Як повідомлялося, раніше, 1 квітня, представники Росії заявляли, що домовилися про евакуацію повстанців і цивільних осіб з міста Дума. Наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Нещодавно представники гуманітарних організацій звинуватили сирійський уряд у використанні хімічної зброї під час бомбардувань Думи. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб.

  • Після бомбардування поселення Арбін у Східній Гуті перебуває в руїнах

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Бомбардування Східної Гути в Сирії

    За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

Також за темою

Syrien Ost-Ghoua Duma Artilleriebeschuss

Сирію звинувачують у новій хімічній атаці в Східній Гуті 08.04.2018

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться.

Syrien Syrische Soldaten in Ost-Ghuta

Спостерігачі: 40 загиблих через авіаудари в Східній Гуті 07.04.2018

Дума залишається останнім містом у Східній Гуті, що контролюють повстанці. Після багатьох днів відносного затишшя авіаудари знову призводять до великої кількості загиблих, повідомляють спостерігачі.

Syrien 30 Zivilisten in Ost-Ghuta bei Luftangriffen getötet

Східна Гута: знову десятки загиблих, тисячі цивільних залишили анклав 17.03.2018

Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб.

Докладно

Поліція на місці події у Мюнстері

Наїзд на людей в Мюнстері: як у місто прийшов страх

Ідилія маленького тихого містечка змінилася шоком в один момент. Репортаж DW з Мюнстера (вечір суботи, 7 квітня). 

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган давно знають один одного

Туреччина посилює залежність від Москви

Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. Цілі Москви дуже чіткі, вважає Райнер Германн. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  