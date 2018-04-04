Сирійський уряд висловив готовність до переговорів з повстанцями в Думі - ЗМІ

Уряд Сирії хоче найближчим часом розпочати переговори із бійцями ісламістського повстанського угруповання "Джейш аль-Іслам" у регіоні Східна Гута. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ в неділю, 8 квітня, з посиланням на речника уряду. Раніше угруповання саме просило про переговори. "Джейш аль-Іслам" частково контролює місто Дума у Східній Гуті. Решта цього регіону впродовж останніх тижнів перейшла під контроль урядових військ.
Як повідомлялося, раніше, 1 квітня, представники Росії заявляли, що домовилися про евакуацію повстанців і цивільних осіб з міста Дума. Наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Нещодавно представники гуманітарних організацій звинуватили сирійський уряд у використанні хімічної зброї під час бомбардувань Думи. Від початку наступальної операції, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Бомбардування Східної Гути в Сирії
За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Останній анклав під контролем повстанців
Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Зона деескалації
Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Жертви серед мирного населення
Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Підготовка до наземної операції
За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Кількість загиблих невпинно зростає
У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Пораненим необхідна термінова евакуція
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
В ООН засудили артобстріли
Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.
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Східна Гута повторює криваву долю Алеппо
Військові злочини сирійського режиму і його союзників
Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.
Автор: Павло Лось, Анна Савчук