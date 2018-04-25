Сеул і Пхеньян хочуть ядерного роззброєння та миру на півострові

КНДР і Південна Корея хочуть до кінця року завершити досі офіційно чинний стан війни на півострові та виступають за "повне ядерне роззброєння". Про це йдеться у спільній заяві президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського правителя Кім Чен Ина, поширеній у п'ятницю, 27 квітня, після їхньої зустрічі у прикордонному селищі Пханмунджом. Обидва лідери обійнялися після підписання документа. Мун заявив про "нову еру миру". І Сеул, і Пхеньян оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі.

Кім Чен Ин (ліворуч) та Мун Чже Ін разом садять дерево

Згідно з планами, з першого травня має бути припинено усі ворожі дії, включно з оголошеннями з гучномовця на кордоні та поширенням у демілітаризованій зоні листівок. "Демілітаризована зона у майбутньому практично стане зоною миру", цитує заяву агентство dpa. КНДР і Південна Корея хочуть активніше співпрацювати заради забезпечення тривалого миру, щоб на півострові більше не було жодної війни, зазначається у документі. Обидві сторони також погодилися на відновлення спільних гуманітарних проектів, наприклад, зустрічі розділених війною родин.

Корейська війна завершилася 65 років тому припиненням вогню, але мирний договір сторони так і не підписали, тому формально обидві країни досі перебувають у стані війни. До кінця поточного року замість угоди про припинення вогню має постати угода про мир.

Раніше цього ж дня президент Південної Кореї заявив про наміри ще цього року відвідати з візитом Північну Корею. Після отримання запрошення від Кім Чен Ина він сказав, що хоче поїхати до Пхеньяна цієї осені. Під час саміту лідери також посадили на кордоні сосну і відкрили меморіальний камінь з написом "Плекати мир і добробут".

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 квітня, відбулася історична зустріч. Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом задля обговорення деескалації на Корейському півострові.