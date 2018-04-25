Сеул побачив ознаки демонтажу Пхеньяном гучномовців для пропаганди

Міністерство оборони Південної Кореї у вівторок, 1 травня, заявило, що бачить ознаки того, що Північна Корея почала демонтаж пропагандистських гучномовців уздовж спільного кордону, передає агентство Reuters. Цього кроку Сеул очікував від Пхеньяна після того, як сам напередодні заявив про аналогічні заходи.

Сеул почав вести психологічну атаку на КНДР - трансляцію пропаганди, новин та поп-музики через гучномовці - у січні 2016 року, після чергового випробування ядерної зброї Пхеньяном. КНДР у відповідь транслювала свою пропаганду. Мовлення вимкнули за кілька днів до зустрічі Кім Чен Ина та Мун Чже Іна минулої п'ятниці, це зробили обидві сторони.

Під час переговорів Мун і Кім "відверто і серйозно говорили про денуклеаризацію Корейського півострова", а також про перспективу тривалого миру. Утім, конкретні терміни ядерного роззброєння КНДР не були домовлені. За оприлюдненими 30 квітня даними опитувань у Південній Кореї, 61 відсоток місцевих жителів вважають серйозними наміри Пхеньяна. Утім, до зустрічи Муна і Кіма довіру до "північного сусіда" мали 14,7 відсотка опитаних, зазначає агентство Reuters. Після саміту КНДР також анонсувала, що перейде в одну з Південною Кореєю часову зону.