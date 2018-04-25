 Сеул: Кім Чен Ин пообіцяв закрити ядерний полігон у травні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Сеул: Кім Чен Ин пообіцяв закрити ядерний полігон у травні

Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея уже найближчим часом закриє свій ядерний полігон у присутності міжнародних експертів та журналістів. Тим часом Дональд Трамп готується зустрітися з лідером КНДР у найближчі тижні.

Зображення з супутника полігону для ядерних випробувань у КНДР

Зображення з супутника полігону для ядерних випробувань у КНДР

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв закрити ядерний полігон країни у травні поточного року. Про це повідомили в адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна в неділю, 29 квітня. Лідер КНДР під час історичної зустрічі з Мун Чже Іном 27 квітня також запевнив, що запросить пресу та закордонних спеціалістів з безпеки на закриття, стверджують в Сеулі.

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Після історичних переговорів між лідерами Південної та Північної Корей президент США Дональд Трамп продовжує готуватися до зустрічі з Кім Чен Ином. Він відзвітував, що "справи йдуть добре". (28.04.2018)

Північнокорейська інформагенція KCNA стверджує, що спільною метою КНДР та Південної Кореї є повна денуклеаризація Корейського півострова. (28.04.2018)

Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея. (21.04.2018)

Слова Кіма передав прес-секретар президента Південної Кореї. "Кім сказав, якщо США вестимуть діалог з Північною Кереєю, вони зрозуміють, що він не є тією людиною, яка могла б запустити ядерну ракету по Південній Кореї, через Тихий Океан або націлену на Сполучені Штати", - зазначив прес-секретар Мун Чже Іна на брифінгу в Сеулі, цитує агентство Reuters. За його словами, лідер КНДР наголосив також на тому, що полігон є досі придатним до використання і його закривають не через те, що він не працює.

Трамп очікує зустрічі з Кімом за кілька тижнів

Під час свого виступу у штаті Мічиган ввечері 28 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Кім Чем Ином відбудеться "за три-чотири тижні". При цьому Трамп був обережним стосовно очікувань від майбутньої зустрічі і припустив, що переговори можуть нічого не дати. "Це може не спрацювати", - цитує Трампа інформагенція dpa.

Раніше держсекретар США Майк Помпео після переговорів з Кім Чен Ином у Пхеньяні заявив, що той справді хоче позбутися ядерного арсеналу і готовий "викласти дорожню карту" ядерного роззброєння.

Ще за кілька днів до історичної зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейський правитель оголосив про негайне припинення ядерних випробувань та запусків балістичних ракет.
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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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