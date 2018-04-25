Сеул: Кім Чен Ин пообіцяв закрити ядерний полігон у травні

Правитель Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв закрити ядерний полігон країни у травні поточного року. Про це повідомили в адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна в неділю, 29 квітня. Лідер КНДР під час історичної зустрічі з Мун Чже Іном 27 квітня також запевнив, що запросить пресу та закордонних спеціалістів з безпеки на закриття, стверджують в Сеулі.

Слова Кіма передав прес-секретар президента Південної Кореї. "Кім сказав, якщо США вестимуть діалог з Північною Кереєю, вони зрозуміють, що він не є тією людиною, яка могла б запустити ядерну ракету по Південній Кореї, через Тихий Океан або націлену на Сполучені Штати", - зазначив прес-секретар Мун Чже Іна на брифінгу в Сеулі, цитує агентство Reuters. За його словами, лідер КНДР наголосив також на тому, що полігон є досі придатним до використання і його закривають не через те, що він не працює.

Трамп очікує зустрічі з Кімом за кілька тижнів

Під час свого виступу у штаті Мічиган ввечері 28 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Кім Чем Ином відбудеться "за три-чотири тижні". При цьому Трамп був обережним стосовно очікувань від майбутньої зустрічі і припустив, що переговори можуть нічого не дати. "Це може не спрацювати", - цитує Трампа інформагенція dpa.

Раніше держсекретар США Майк Помпео після переговорів з Кім Чен Ином у Пхеньяні заявив, що той справді хоче позбутися ядерного арсеналу і готовий "викласти дорожню карту" ядерного роззброєння.

Ще за кілька днів до історичної зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейський правитель оголосив про негайне припинення ядерних випробувань та запусків балістичних ракет.