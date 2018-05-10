Серж Танкян: це - початок нової Вірменії (відео)

Лідер System of a Down Серж Танкян розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW, як вдалось уникнути насильства під час протестів у Вірменії та чому він не хоче бути вірменським Святославом Вакарчуком.
Один з найвідоміших вірмен сучасності Серж Танкян палко підтримав протести у Вірменії. Вокаліст американської рок-групи System of a Down спеціально прилетів в Єреван привітати народні виступи. Він розповів кореспонденту DW, що через 5 років реформ Вірменія стане абсолютно іншою країною.
Під час протестів у Вірменії не пролунало жодного пострілу. І протестувальники свого досягли - Нікол Пашинян очолив уряд. Проте чи виправдає він їхні сподівання? Коментар Міодрага Шоріча. (09.05.2018)
Після багатотижневих протестів Вірменія нарешті отримала нового прем'єра. "Сізіфової праці" у нового глави уряду - непочатий край, а соціальне напруження у країні надзвичайно високе. Репортаж DW із Єревана. (09.05.2018)