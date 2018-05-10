 Серж Танкян: це - початок нової Вірменії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2018
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Політика й суспільство

Серж Танкян: це - початок нової Вірменії (відео)

Лідер System of a Down Серж Танкян розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW, як вдалось уникнути насильства під час протестів у Вірменії та чому він не хоче бути вірменським Святославом Вакарчуком.

Bildergalerie Persönlichkeiten aus Armenien (Getty Images/K. Winter)

Один з найвідоміших вірмен сучасності Серж Танкян палко підтримав протести у Вірменії. Вокаліст американської рок-групи System of a Down спеціально прилетів в Єреван привітати народні виступи. Він розповів кореспонденту DW, що через 5 років реформ Вірменія стане абсолютно іншою країною.

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