Серж Саргсян призначений прем'єром Вірменії на тлі протестів

На тлі протестів у Єревані екс-президент Вірменії Серж Саргсян був призначений прем'єр-міністром країни. Президент Армен Саркісян у вівторок, 17 квітня, підписав відповідний указ, повідомила його прес-служба.

Перед цим кандидатуру Саргсяна підтримав парламент Вірменії. За нього віддали голоси 76 депутатів, проти проголосували 17, зокрема, депутати опозиційної фракції "Єлк", керівник якої Нікол Пашинян очолює вуличні протести в Єревані проти призначеня екс-президента главою уряду.

Саргсян заявив про необхідність припинити протести. "Якщо ви вважаєте захоплення держустанов мирними акціями, якщо ви вважаєте, що демонстранти в будівлі парламенту, у ваших кабінетах будуть писати закони замість вас, то це ваша справа. Але якщо ні, тоді ви повинні бути на іншому боці, на боці закону", - заявив Саргсян депутатам опозиційних фракцій після свого призначення, передає агенція "Інтерфакс".

Президент країни також закликав припинити демонстрації. "Думка кожного громадянина Вірменії важлива для країни. У той же час під час вільного волевиявлення повинні бути виключені насильство, протиправні дії і обмеження прав інших", - заявив Армен Саркісян.

У відповідь на це Нікол Пашинян заявив про намір паралізувати управління країною. "Народна революція повинна продовжитися і завершитися перемогою, паралізацією системи державного управління. Всі наші дії укладаються в процес мирних дій, в процес акцій громадянської непокори", - заявив Пашинян журналістам.

Мітингувальники виступають проти призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція обіцяє зробити протести безстроковими. Під час протестів у понеділок, 16 квітня, було було травмовано 46 людей. Крім того, 80 демонстрантів було затримано і відправлено у поліцію.

Нагадаємо, Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року, згідно з поправками до конституції країни, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента.