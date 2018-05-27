Сергій Лавров зустрівся із Кім Чен Ином і запросив його в Москву

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у четвер, 31 травня, зустрівся у Пхеньяні із північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Це була його перша поїздка до КНДР з 2009 року.

Також під час візиту Лавров зустрівся із міністром закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо. Вони обговорили шляхи до денуклеаризації Корейського півострова. "Детально обговорили міжнародну ситуацію з наголосом на проблемах, які треба буде розв'язати, щоб забезпечити денуклеаризацію Корейського півострова під час створення стійкої стабільної системи світу і рівної і неподільної безпеки в Північно-Східній Азії", - сказав Лавров. Він також запросив Кім Чен Ина відвідати Росію.

Візит Лаврова до Пхеньяна відбувається на тлі підготовки до можливої зустрічі Кім Чен Ина із американським президентом Дональдом Трампом. Після того, як Трамп заявив про скасування запланованої на 12 червня зустрічі в Сінгапурі, він наступного ж дня повідомив про те, що зустріч усе ж може відбутися. У середу, 30 травня, держсекретар США Майк Помпео зустрівся у Нью-Йорку із переговірником від КНДР Кім Йон Чхолем, з яким обговорив деталі саміту. Водночас у Білому домі заявили, що продовжують підготовку до саміту.