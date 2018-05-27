Сенцов у колонії почав отримувати підтримуючу терапію

Український режисер Олег Сенцов, який два тижні тому оголосив голодування, почав отримувати у колонії підтримуючу терапію. Про це ввечері у понеділок, 28 травня, повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі у РФ.

Як зазначається у повідомленні, Сенцов дав згоду на проведення терапії та перебуває під наглядом медиків. "За час відмови від прийому їжі погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано. На сьогоднішній момент стан його здоров'я задовільний", - наголошується у повідомленні.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угрупування. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі.

Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити "всіх українських політв'язнів", які знаходяться в Росії. За словами адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, висунута вимога не стосується особисто режисера.

Правозахисні організації визнали Олега Сенцова політв'язнем. Європейські та російські політики і діячі культури неодноразово зверталися до влади Росії з проханням звільнити українського режисера.

Дивитись відео 00:43 Now live 00:43 хв Поділитись Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower (24.10.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2mQ4o Акція на підтримку Олега Сенцова у Trump Tower (24.10.2017)